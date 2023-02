M. Krajniak: Rodinám začnú prichádzať zvýšené prídavky na dieťa 60 eur

Bratislava 13. februára (TASR) - Od stredy (15.2.) začnú rodiny na Slovensku dostávať na účty výrazne zvýšený prídavok na dieťa v sume 60 eur. Poštou začnú tieto príspevky chodiť od 20. februára. Na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom parlamentu Borisom Kollárom to v pondelok avizoval minister práce Milan Krajniak (obidvaja Sme rodina).



Vyššie prídavky, ktoré boli súčasťou vlani schváleného rodinného balíčka, sa týkajú viac ako 1,1 milióna detí. Minister zároveň vyzdvihol, že zatiaľ čo ešte pred štyrmi rokmi štát vyčleňoval na prídavky na deti 328 miliónov eur, v tomto roku je to už 778 miliónov eur.



"Je to úplne zásadne zvýšenie podpory rodín. Ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny som hrdý na to, že sme sa ako Sme rodina mohli na takomto masívnom zvýšení podpory rodín podieľať," vyhlásil Krajniak.



Pri prídavkoch na deti nie je v súčasnosti nastavený automatický valorizačný mechanizmus. Ich zvyšovanie v budúcnosti bude podľa ministra vždy závisieť od možností štátneho rozpočtu.



"Každá vláda, ktorá bude pripravovať štátny rozpočet, bude musieť rozhodnúť, či a akým spôsobom bude tento prídavok na dieťa valorizovaný," vysvetlil. Myslí si, že v najbližšom období by sa mali zvyšovať skôr iné dávky, ako napríklad rodičovský príspevok.