Sociálna poisťovňa potrebuje pre pandemickú OČR rozhodnutie orgánu

Bratislava 10. februára (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) potrebuje pre vyplatenie tzv. pandemickej OČR rozhodnutie nejakého oprávneného subjektu, ktorý školu zatvorí. Uviedol to po rokovaní vládneho kabinetu minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



Môže to byť podľa jeho slov napríklad rozhodnutie ministerstva zdravotníctva, pokiaľ ide o celoplošné zatvorenie. "Môže to byť tiež regionálny úrad verejného zdravotníctva, môže to byť aj zriaďovateľ, ak sa rozhodne školu (pre pandémiu) neotvoriť," priblížil.



"Odporúčal by som preto na okresnej úrovni, pred vydaním rozhodnutia, aby tí, ktorí ho chcú vydať, sa poradili s riaditeľom pobočky SP, ako naformulovať rozhodnutie tak, aby bolo čo najmenej rodičov postihnutých týmto rozhodnutím," podčiarkol.



Upozornil, že SP nevie riešiť individuálne situácie rodičov. "Ona musí postupovať na základe rozhodnutia. Na to, aby mohla schváliť oprávnenosť pandemickej OČR-ky potrebuje rozhodnutie nejakého orgánu, ktorý potvrdí to, že škola je zatvorená," zdôraznil.



Dodal, že ak by rodič nedostal pandemickú OČR od SP, môže žiadať o SOS dotáciu. "V prípade, ak by z nejakého dôvodu nemal nárok na SOS dotáciu, môže žiadať o tzv. humanitárnu dotáciu na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny," dodal Krajniak.