M. Krajniak: SR sa pri starostlivosti o klientov ZSS správa zodpovedne

Bratislava 19. novembra (TASR) - Slovensko sa pri starostlivosti o klientov zariadení sociálnych služieb (ZSS) správa veľmi zodpovedne. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že to dokazujú aj porovnávacie štatistiky.



"Keby som to mal vyhodnotiť z hľadiska nejakých výsledkov, aby sme si povedali, či to robíme lepšie alebo horšie ako v iných krajinách, tak si myslím, že najdôležitejší je počet úmrtí v ZSS na jeden milión obyvateľov," uviedol Krajniak s tým, že najviac ich je napríklad v Belgicku (547), vo Veľkej Británii (231), vo Francúzsku (203), v susednom Česku (73), v Maďarsku (66), V Rakúsku (60), v Nemecku (53). Na Slovensku je tento počet zatiaľ na úrovni 11.



"Pre zaujímavosť, viaceré krajiny už prestali zverejňovať štatistiky o úmrtiach v ZSS, pretože tie čísla im strašne stúpajú, ale my to budeme robiť ďalej, lebo si myslíme, že každý má právo na informácie," doplnil minister.



"Doteraz sme pretestovali viac ako 131.000 ľudí v ZSS, a to klientov aj zamestnancov," zosumarizoval Krajniak s tým, že v druhej vlne pandémie bolo otestovaných 53.691 zamestnancov a 76.850 klientov ZSS. "Z toho 3125 bolo pozitívnych, z nich 2255 bolo klientov a 870 zamestnancov," spresnil minister.



Čo sa týka centier pre deti a rodiny, celkovo bolo otestovaných 9895 ľudí, z toho 5777 klientov a 4118 zamestnancov. "Pozitívnych bolo 67 ľudí, z toho 25 detí a 42 zamestnancov," špecifikoval minister.