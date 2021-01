VIDEO M. Krajniak: Tento týždeň sa už očkovacie výjazdy v ZSS rozbehli

Bratislava 27. januára (TASR) – Tento týždeň sa už očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) prostredníctvom mobilných očkovacích tímov, ktoré klientov a zamestnancov očkujú priamo v ich zariadení, rozbehlo. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v stredu po rokovaní vlády.



Krajniak vyčíslil, že do utorka (26. 1.) dostal rezort práce zhruba 250 žiadostí, z ktorých 200 už poslali ministerstvu zdravotníctva, keďže tie spĺňali všetky potrebné parametre. "Niekoľko desiatok zariadení už má dohodnuté konkrétne termíny, kedy u nich dôjde k zaočkovaniu, a v tomto týždni sa už tie očkovacie výjazdy začali," podotkol Krajniak.







"Minulý týždeň v pondelok sme si otestovali v Bratislave, Trenčíne, Žiline a Košiciach na viacerých zariadeniach, ako fungujú tie mobilné výjazdy," okomentoval Krajniak s tým, že zamestnancov a klientov ZSS očkujú priamo v zariadení. "Na základe toho vyhodnotenia sme spustili systém, kde sa jednotlivé ZSS môžu prostredníctvom ministerstva práce zaregistrovať, a potom v poradí, v akom sa zaregistrujú, sú organizované z ministerstva zdravotníctva výjazdy do tých zariadení, kde sa zaočkujú," vysvetlil minister.



Krajniak však upozorňuje na jeden problém, ktorý by teoreticky mohol vzniknúť pri mobilných očkovacích výjazdoch. Vzhľadom na ich rôznu kapacitu v rozdielnych častiach Slovenska sa podľa jeho slov môže stať, že napriek tomu, že sa ZSS niekde na západnom Slovensku zaregistruje o dva dni skôr ako ZSS na východe, tak ZSS zo západu sa dostane na rad s očkovaním o dva dni neskôr. Nie je to však pre uprednostňovanie, ale pre rozdielne kapacity. "Ide to regionálne, nie celoslovensky," vysvetlil Krajniak. Očkovanie klientov a zamestnancov ZSS teda pôjde podľa poradia v očkovacích centrách, ktoré majú svoje výjazdové tímy.