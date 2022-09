M. Krajniak: Tripartita najviac času venovala cenám energií

Bratislava 26. septembra (TASR) - Hospodárska a sociálna rada (HSR) najviac času počas svojho rokovania venovala cenám energií. Uviedol to po pondelkovom rokovaní tripartity minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



"Dnešná Hospodárska a sociálna rada prerokovala viacero návrhov, pri ktorých sa s pripomienkami alebo bez nich dohodla na postúpení do ďalšieho legislatívneho procesu. Najviac času sme za účasti sociálnych partnerov aj za účasti premiéra venovali riešeniu cien energií," priblížil.



"Položili sme zo strany vlády sociálnym partnerom otázku, ktorú formu riešenia cien energií preferovali, či skôr formu zastropovania cien energií alebo formu kompenzácií. Som rád, že sme sa prakticky všetci zhodli na tom, že cesta, ktorou chce vláda ísť, je zatropovanie cien. Je preferovaná. Ku kompenzáciám budeme pristupovať iba tam, kde budú nejaké veľmi špecifické segmenty spoločnosti - firmy či verejný sektor. Teda také, kde sa situácia nebude dať vyriešiť zastropovaním cien," povedal.



Zdôraznil, že vláda "vo veľmi krátkom čase" oznámi slovenským domácnostiam, s akými cenami plynu, elektriny a tepla môžu počítať na rok 2023. "Pri verejnom sektore urobíme to isté, teda už v tomto roku oznámime také ceny, aby si ich verejný sektor mohol dovoliť. Rovnaká metóda bude platiť aj pre firmy," oznámil.



"Informovali sme sociálnych partnerov, že na to, aby sa dalo pristúpiť k pomoci a zastropovaniu cien, vláda schválila na dnešnom mimoriadnom rokovaní návrh zmeny zákona o štátnom rozpočte, v ktorom zvyšuje príjmy aj výdavky o 1,5 miliardy eur. Z toho asi 200 miliónov eur pôjde na inflačnú pomoc dôchodcom. Asi 1,3 miliardy eur chceme použiť na pomoc verejnému sektoru a firmám do konca tohto roka," dodal Krajniak.



"Myslím, že budeme tento a budúci týždeň postupovať v zhode so všetkými sociálnymi partnermi," uzavrel minister práce po rokovaní HSR.