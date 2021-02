VIDEO: M.Krajniak: Tripartita sa dohodla na znení zákona o kurzarbeite

Bratislava 22. februára (TASR) – Hospodárska a sociálna rada SR sa v pondelok dohodla na znení návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit). Tento návrh tripartita s pripomienkami odporučila na ďalšie legislatívne konanie a v prípade jeho schválenia parlamentom by mal platiť od začiatku budúceho roka, uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).







"Myslím si, že v spolupráci aj s ministerstvom financií, aj s Konfederáciou odborových zväzov (KOZ) SR, aj so zástupcami všetkých zamestnávateľov, sa nám podarilo nájsť takú kompromisnú formuláciu, ktorá zabezpečuje, že tento systém bude korektný, nárokovateľný, a pritom nebude zneužiteľný niektorými špekulantmi," povedal Krajniak.



Viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová spresnila, že konfederácia namietala proti zrušeniu pôvodného zámeru na vytvorenie fondu zamestnanosti a proti vylúčeniu živnostníkov z tejto schémy. Krajniak vysvetlil, že vyčlenenie časti platieb na sociálne odvody na kurzarbeit by vytvorilo ročný deficit štátneho rozpočtu vo výške 130 miliónov eur, ktoré by chýbali na iné sociálne programy. Štát tak bude musieť v prípade ďalšej krízy zabezpečiť financovanie kurzarbeitu jednorazovým príspevkom. Pre živnostníkov bude určená iná schéma pomoci.



Spokojný s výsledným návrhom zákona bol aj viceprezident Asociácie priemyselných zväzov Alexander Matušek. "Sme veľmi radi, že sme vrátili k tomu konceptu, ktorý bol vypracovaný a schválený minulý rok, pretože k legislatívnemu návrhu sme mali 17 zásadných pripomienok. Dnes sme išli s piatimi," povedal Matušek. Jedna z hlavných výhrad zamestnávateľov bola, aby kurzarbeit nebol formulovaný ako štátna pomoc, nakoľko podľa nich ide o pomoc zamestnancom. Do návrhu naformulovali po dohode aj podmienky vonkajších vplyvov.



Tripartita rokovala v plnom zložení po pol roku. Koncom augusta minulého roka odišla z rokovania tripartity KOZ, pretože podľa ich názoru porušil minister Krajniak zákon o minimálnej mzde. Prezident KOZ Marián Magdoško uviedol, že návrat odborárov na rokovanie neznamená, že je konfederácia spokojná, no je ich povinnosťou obhajovať záujmy zamestnancov.