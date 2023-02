M. Krajniak: Úrady práce zaplatia občanom kurzy podľa ich výberu

Bratislava 14. februára (TASR) - Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zaplatia v plnej výške 25.000 ľuďom kurzy podľa ich výberu. Úrady práce v rámci projektu Nestrať prácu - vzdelávaj sa schválili vzdelávanie pre občanov za celkovo viac ako osem miliónov eur. Týka sa to zamestnancov, živnostníkov a rodičov na materskej či rodičovskej dovolenke. V utorok o tom informoval dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) na tlačovej konferencii.



"Úrady práce sú pripravené pomôcť pracujúcim vďaka tomuto projektu udržať si prácu a kariérne rásť," uviedol Krajniak.







Doplnil, že ľudia si vďaka tomuto projektu môžu prehĺbiť vzdelanie, zlepšiť uplatnenie či kariérne rásť. Kurz môže byť jazykový, počítačový alebo remeselný. Úrady práce už schválili preplatenie takéhoto vzdelávania približne 7000 záujemcom.



"Záujemca o zamestnanie skutočne neplatí nič, úrady práce zaplatia občanom kurz po jeho úspešnom absolvovaní v plnej výške," dodal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.



Medzi záujemcov o zamestnanie je možné evidovať sa elektronicky alebo na ktoromkoľvek úrade práce. Následne môže záujemca vyplniť žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie, v ktorej uvedie, o aký kurz má záujem. Dôležité je podať žiadosť najneskôr tri týždne pred začiatkom kurzu, uviedli predstavitelia rezortu práce.



Doplnili, že úrad práce posúdi každú žiadosť. V prípade, ak príspevok na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom dohodu o poskytnutí príspevku.



Jednou zo základných podmienok uhradenia všetkých nákladov na kurz je úspešné ukončenie vzdelávania. A to najneskôr v polovici októbra, dodali predstavitelia rezortu práce.



Uzavreli, že žiadosť, ako aj podrobné informácie o statuse záujemca o zamestnanie sú na webovej stránke ústredia práce. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.