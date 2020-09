M. Krajniak: V auguste došlo k obratu vo vývoji nezamestnanosti

Bratislava 16. septembra (TASR) – V mesiaci august došlo k obratu vo vývoji nezamestnanosti, začala klesať. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) počas stredajšieho rokovania vlády. Prvýkrát od marca tohto roka nezamestnanosť v auguste klesla o 2000 ľudí.



"Celkovo môžeme povedať, že nezamestnanosť v mesiaci august poklesla v celkovej miere nezamestnanosti na 8,37 %, a to podstatné číslo, ktoré sa porovnáva aj v rámci EÚ – evidovaná miera disponibilných uchádzačov o zamestnanie – pokleslo na 7,6 %. Myslím si, že tento vývoj je pozitívny, podarilo sa nám počas piatich mesiacov zvrátiť ten trend, ktorý koronakríza spôsobila," uviedol Krajniak s tým, že to považuje za prvé malé víťazstvo. Ako odpovedal na otázku, nemyslí si, že by pokles nezamestnanosti spôsobili sezónne práce, pretože tie podľa neho nastali už skôr.



V septembri sa však očakáva príchod absolventov najmä stredných škôl na trh práce. "Preto sme už v auguste spustili viaceré opatrenia na trhu práce, ktoré majú pomôcť najmä mladým ľuďom," dodal Krajniak s tým, že hovorí o príspevku 3000 až 5600 eur ako podporu pre nových začínajúcich podnikateľov alebo o tzv. reštarte pre mladých.



Ako minister odpovedal na otázku o tom, ako bude vláda riešiť problémy so stratou zamestnania pre druhú vlnu pandémie, druhá vlna prebieha podľa neho inak ako prvá už len z hľadiska opatrení. "Nezatvárame ekonomiku ako celok, ale vždy iba tie jednotlivé ohrozené oblasti, regióny, dokonca priamo triedy, ani nie celé školy," poznamenal Krajniak s tým, že neočakáva, že sa druhá vlna na ekonomike prejaví tak ako prvá.