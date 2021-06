M. Krajniak: V júli prechádzame na Prvú pomoc bez opatrenia 3B

Bratislava 9. júna (TASR) – Vláda v stredu schválila naviazanie Prvej pomoci na COVID automat. Každý by tak mal vedieť, na akú pomoc bude mať nárok v konkrétnej covidovej situácii. Súčasná epidemiologická situácia je taká, že od júla sa prejde na Prvú pomoc bez opatrenia 3B. Skonštatoval to v stredu počas rokovania vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).



Poznamenal, že k 7. júnu bolo doteraz vyplatených 1,736 miliardy eur z Prvej pomoci. Naviazanie na COVID automat má podľa Krajniaka vytvoriť predvídateľné prostredie, kým sa spustí tzv. trvalý kurzarbeit, ktorý bude platiť od začiatku roka.



"V júli prechádzame na Prvú pomoc bez opatrenia 3B. Čiže v júli ešte budú môcť žiadať, samozrejme, všetky oprávnené osoby Prvú pomoc plus plus za jún, ale v auguste už budú za júl žiadať o Prvú pomoc. Taká je momentálne epidemiologická situácia," priblížil Krajniak. Môže sa stať, že epidemiologická situácia sa v priebehu mesiaca zmení. V takom prípade sa bude stupeň Prvej pomoci počítať podľa toho, akých dní bolo v mesiaci viac.



V prípade čiernej alebo bordovej farby, teda v najhoršom ohrození ochorením COVID-19, na treťom alebo štvrtom stupni varovania, sa podľa Krajniaka bude vyplácať to, čo platí aj dnes, Prvá pomoc plus plus. Ak je červená alebo ružová farba celoslovensky, vypláca sa Prvá pomoc plus bez opatrenia 3B. Ak sa situácia podľa celonárodného automatu zlepší, bude sa vyplácať Prvá pomoc, verzia z jari minulého roka.



Ak nie je vyhlásený celonárodný COVID automat a Slovensko nie je v prvom až štvrtom stupni varovania, ale zároveň neboli naplnené podmienky na vypnutie Prvej pomoci, vyplácať sa bude. "To znamená, aspoň jeden z okresov sa nachádza v stupni varovania 1 až 4. V takom prípade stále vyplácame Prvú pomoc. Až keď žiaden z okresov nebude v stupni varovania 1 až 4, až vtedy bude možné vypnúť Prvú pomoc," dodal štátny tajomník rezortu práce Boris Ažaltovič.



Vo fáze nula, keď je epidemiologická situácia priaznivá, pomoc nebude vyplácaná. "Zjednodušene povedané, žiaden z okresov nie je v prvom až štvrtom stupni varovania podľa COVID automatu a zároveň v stupni monitoring je aspoň 40 okresov. Vtedy sa pomoc neuplatňuje," spresnil minister.