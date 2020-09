M. Krajniak: V pláne obnovy by malo byť zvýšenie konkurencieschopnosti

Bratislava 28. septembra (TASR) - Súčasťou plánu (fondu) obnovy by malo byť zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky. Uviedol to na brífingu minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) po pracovnom stretnutí so zástupcami sociálnych partnerov pod názvom "Pokračovanie sociálneho dialógu". Konfederácia odborových zväzov (KOZ) sa podľa jeho slov zo stretnutia ospravedlnila.



"Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov považovali za dôležitú myšlienku zvýšenia konkurencieschopnosti, aby bola súčasťou plánu obnovy," spresnil Krajniak.



"Dnes už vieme, že 37 % určených na plán obnovy má ísť na zelenú ekonomiku a 20 % na digitalizáciu. Naše ďalšie priority sú dlhodobá starostlivosť, vzdelávanie, nemocnice (obnova zdravotníckej infraštruktúry), ale, samozrejme, aj dopravná infraštruktúra, najmä železnice, ako aj fiškálne reformy. To je ten balík, o ktorom sme (so sociálnymi partnermi) diskutovali a ktorý sa budeme snažiť čo najkonkrétnejším obsahom naplniť," povedal minister práce.



Na každú oblasť má podľa Krajniaka vláda pripravených viacej reforiem, než je v nej financií. "Práve s debatami so zamestnávateľmi, s profesijnými skupinami, s akademickou obcou chceme v jednotlivých položkách nájsť čo najlepšie priority, ktoré vieme prefinancovať," poznamenal minister.



Podľa Miroslava Kiraľvargu, prezidenta Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), témy zelenej ekonomiky a digitalizácie sa budú "prelínať a tiecť" cez všetky oblasti plánu obnovy. Dúfa, že Slovensko nájde vhodné projekty, ktoré jej pomôžu dekarbonizovať ekonomiku tak, aby v roku 2050 dosiahla SR nulovú uhlíkovú stopu.



Podľa Rastislava Machunku, viceprezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ), by mali zvýhodnené 13. a 14. platy 'počkať' na obdobie, kedy rezort financií pripraví v rámci plánu obnovy daňové zmeny, ktoré budú reflektovať na zníženie daňovo-odvodového zaťaženia podnikateľov. "Malo by to ísť v jednom balíčku," podčiarkol Machunka.



"Plán obnovy budeme určite podporovať, ale sú v ňom určité parametre, ktoré žiadame dodržať. Za posledné obdobie sa nám podarilo získať viacero benefitov pre zamestnancov. Nedopustíme, aby tieto benefity zamestnanci stratili, ide o 13. a 14. plat, ako aj o rekreačné poukazy," povedal prezident Moderných odborov Volkswagen Zoroslav Smolinský, ktorý upozornil vládu na potrebu udržania kontinuity v sociálnej legislatíve SR.