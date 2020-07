M. Krajniak: Vláda rozhodne o predĺžení pomoci pre firmy

Prievidza 2. júla (TASR) - Prievidzský výrobca komponentov do automobilov musel pre koronakrízu znížiť obrat, zamestnancov však neprepúšťal. Naďalej pokračuje v budovaní tretej fázy svojho závodu pri letisku v Prievidzi. Vláda plánuje predĺžiť pomoc firmám, avizoval vo štvrtok počas návštevy Brose Prievidza minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



"Už na najbližšom rokovaní vlády, ktoré bude budúci týždeň v stredu (8. 7.), vláda rozhodne o predĺžení pomoci, ktorú firmám poskytuje. Umožnili sme práve, aby si fabriky, ako je aj Brose, mohli vybrať z mesiaca na mesiac, či je pre ne výhodnejší systém kurzarbeitu," uviedol Krajniak.



Napriek tomu, že firma má nemecké korene, je podľa neho zaujímavé, že využíva schému 3B, čo je schéma na pokles obratu. "Je to, samozrejme, na slobodnom výbere každého zamestnávateľa, ako chce podporiť svojich zamestnancov. Pre mňa to bola zaujímavá informácia a možno to do budúcnosti ovplyvní naše rozmýšľanie, ako nastaviť definitívnu schému kurzarbeitu," ozrejmil. Krajniak zároveň vyzdvihol, že manažment firmy sa snaží popasovať s problémami bez ohľadu na to, aká pomoc od štátu príde.



Konateľ spoločnosti Axel Mallener na stretnutí apeloval na to, aby štát pomohol ich subdodávateľom. "Platí to rovnako pre Brose aj pre subdodávateľov, že v pomoci budeme určite pokračovať a budeme chystať aj ďalšie schémy pomoci," reagoval šéf rezortu práce.



"Máme veľký pokles obratu, máme 100 až 150 zamestnancov, pre ktorých nemáme prácu, ale neprepustili sme ľudí a nebudeme ich zatiaľ prepúšťať. Dúfam, že to budeme môcť ešte veľmi dlho udržať. Čo je mimoriadne, platíme im plné mzdy. Majú mínusové hodiny, ale chceme ich zahrnúť neskôr do výroby. Vidíme, že rast bude, ale nevieme kedy," spomenul Mallener. Brose je podľa neho naďalej veľmi stabilnou firmou, ktorá bude v Prievidzi rásť. "Dúfam, že kríza nebude taká dlhá, že by sme museli reagovať," podotkol.



Spoločnosť žiadala ministra o finančnú pomoc pre seba i svojich subdodávateľov, ako i o kvalifikovanú pracovnú silu, ako i pomoc pre región, priblížil Mallener. Dodávateľ pre automobilky podľa neho pokračuje vo výstavbe tretej fázy závodu a nevylučuje ďalšie rozširovanie. "Zatiaľ máme viac ako 1000 zamestnancov, náš cieľ je mať za štyri alebo päť rokov dvojnásobok. Teraz bol pokles, ale pomaly budeme prijímať ďalších ľudí, nie každý mesiac, ale každý kvartál," uviedol.



Šéf rezortu práce absolvoval vo štvrtok i stretnutie s riaditeľmi centier pre rodiny s deťmi v Piešťanoch, navštívil úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a Centrum sociálnych služieb Domino v Prievidzi.