M. Krajniak: Vyplatených bolo už vyše štyroch miliónov eur

Bratislava 24. apríla (TASR) – V rámci opatrení sociálnej pomoci bolo vyplatených už vyše štyroch miliónov eur. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) v piatok po rokovaní vlády.



„Dnes do deviatej hodiny bolo z tých opatrení jedna až štyri, to jest opatrení sociálnej pomoci, spracovaných dokopy 23.887 dohôd, vyplatených 8244, celkovo bolo vyplatených už 4.283.714 eur a celkovo sme takto pomohli 50.903 zamestnancom alebo SZČO v jednotlivých podnikoch,“ uviedol Krajniak.



Na spresnenie opätovného predĺženia podporného obdobia nezamestnaných, ktoré dnes schválila vláda uviedol, že v praxi to bude vyzerať tak, že človek, ktorému v čase koronakrízy uplynie šesťmesačné obdobie poberania dávky v nezamestnanosti, vláda toto obdobie bude predlžovať až dovtedy, kým neskončí kríza.



„My sme to urobili zákonom, akoby prvýkrát a na to sme zmenili legislatívu. Ale teraz to už môže urobiť vláda. Čiže my to budeme robiť dovtedy, kým je to potrebné,“ dodal Krajniak s tým, že vláda nemá problém pristúpiť k rovnakému opatreniu aj v máji.



Na otázku, koľkokrát odhaduje, že sa toto opatrenie bude predlžovať odpovedal, že je zatiaľ umiernene optimistický. „Nikdy nevieme, že môže nastať naozaj krízová situácia. Ale pokiaľ by sa to vyvíjalo tak, ako doteraz, tak si myslím, že budeme môcť pristúpiť k tomu postupnému otváraniu,“ uzavrel Krajniak s tým, že síce stále budú obyvatelia chodiť v rúškach a za prísnejších opatrení, ale z ekonomického hľadiska by na tom mohlo byť Slovensko čoraz lepšie.