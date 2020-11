M. Krajniak: Zariadeniam sociálnych služieb pomáhame aj naďalej

Bratislava 19. novembra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pomáha zariadeniam sociálnych služieb (ZSS) aj naďalej. Vyhlásil to šéf rezortu práce Milan Krajniak (Sme rodina) na štvrtkovej tlačovej konferencii.



"Zariadeniam sociálnych služieb sme v prvej vlne pandémie pomohli celkovou sumou 38.870.000 eur," zosumarizoval Krajniak s tým, že táto suma je rozdelená do viacerých oblastí. "Jednak to bolo celoplošné testovanie rýchlotestami – to boli ešte tie menej presné krvné testy, potom päť miliónov eur sme dali do ochranných pomôcok a prostriedkov," dodal minister. Na neobsadené miesta v týchto zariadeniach rezort práce prispel sumou vyše jedného milióna eur, 31 miliónov eur vyčlenil na odmeny pre pracovníkov (400 eur v čistom) a na špeciálne žiadosti v oblasti humanitárnej pomoci prispel rezort 348.000 eurami.



"Čo sa týka druhej vlny a pomoci ZSS, tam sme pristúpili aj k ďalším opatreniam, aby sme týmto zariadeniam čo najviac pomohli," dodal Krajniak s tým, že zatiaľ rezort celkovo urobil 130.541 antigénových testov v ZSS a tiež plánuje pravidelne testovať klientov a zamestnancov ZSS v dvojtýždňových intervaloch, a to najbližší polrok. "Celkovo na to bude vyčlenených päť miliónov eur, z toho 587.000 eur sme už doteraz minuli na toto plošné antigénové testovanie," dodal minister s tým, že zvyšok plánuje rezort minúť v najbližších šiestich mesiacoch.



Rezort doteraz vyskladnil ochranné pomôcky za 4.272.000 eur, vyzdvihol tiež vyplácanie infekčného príplatku (jeden milión eur celkovo, 200 eur na každého zamestnanca, ktorý pôsobí v karanténe a stará sa o pozitívnych pacientov). "Dva milióny sme vyčlenili a vyplácame ich ako podporu prevencie – vitamín D3, ktorý preplácame klientom a zamestnancom ZSS, a 17 miliónov eur sme vyčlenili a na 90 % sa už aj čerpajú na novoprijatých zamestnancov ZSS, kde preplácame 95 % celkových nákladov na takéhoto zamestnanca po dobu deviatich mesiacov," podotkol Krajniak.



Minister vyzdvihol aj pomoc vo forme preplácania neobsadených lôžok a zriadenia regionálnych intervenčných tímov. Pripomenul aj podpis memoranda s univerzitami o využití študentov na pomoc pri práci v ZSS.