Krajniak: Navýšili sme sumu posielanú na opatrovateľskú starostlivosť

Bratislava 7. októbra (TASR) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zvyšuje alokáciu na príspevky na opatrovateľskú starostlivosť priamo v domácnostiach tých, ktorí ju potrebujú z 55 miliónov na vyše 60 miliónov. Ide o tie peniaze, ktoré Európska únia (EÚ) vyčlenila v rámci pokrízového balíka REACT-EÚ. Informovali o tom minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) spolu so štátnym tajomníkom rezortu Borisom Ažaltovičom vo štvrtok pred rokovaním vlády.



"Keďže nám začali chodiť prvé žiadosti na nové kolo, kde sme umožnili registrovať sa a žiadať o pomoc, a tých žiadostí bolo viac, navýšili sme sumu, ktorú posielame na opatrovateľskú starostlivosť, z 55 miliónov na viac ako 60 miliónov eur," poznamenal minister.



Podľa predbežných informácií rezortu by sumou 60 miliónov eur malo ministerstvo pomôcť 4100 opatrovateľom, ktorí sa starajú o 6400 klientov.



Ažaltovič pripomenul, že prvé kolo projektu podpory opatrovateľskej služby je už ukončené. "V ňom sa nám prihlásilo 297 žiadateľov, 30 z nich sme zamietli žiadosti. Vysvetlili sme im dôvody a umožnili sme všetkým, aby podali žiadosti v druhom kole," povedal štátny tajomník. So zvyškom bude rezort v týchto dňoch uzatvárať zmluvy. Druhé kolo bude uzavreté počas novembra.