M. Lapšanský: Pekári nevedia ovplyvniť cenu chleba na pultoch predajní

Nitra 16. októbra (TASR) - Zníženie cien chleba na pultoch predajní pekári nedokážu ovplyvniť. Počas osláv Svetového dňa chleba v pekárni Penam v Nitre to skonštatoval predseda Predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov v SR Milan Lapšanský. V podnikových predajniach pekární však zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) od začiatku nového roka spotrebitelia určite pocítia, potvrdil.



Podľa slov Lapšanského pekári nemajú dosah na to, či obchodné reťazce pokles DPH premietnu do cien pre spotrebiteľov. Zákazník by však podľa jeho názoru mal nižšiu daň pocítiť. Zníženie cien avizoval aj premiér Robert Fico (Smer-SD).



"Viem, že je veľa argumentov zo strany napríklad obchodníkov, že cena sa tvorí inak, ja si však myslím, že ak pri 23-percentnej DPH má ísť všetko hore, tak pri päťpercentnej DPH na potraviny by to malo ísť dole," povedal Fico.



Spotreba chleba na jedného obyvateľa sa v minulom roku pohybovala na úrovni 33,6 kilogramu. Podľa slov Lapšanského má každý slovenský región iné preferencie, no chute Slovákov zostávajú konzervatívne. "Novinky vyhľadáva a trvalo sa k nim vracia len 15 percent Slovákov," zhodnotil.



Pekárne Penam Slovakia ako jeden z najväčších slovenských výrobcov vyrobia ročne 17,5 milióna kusov chleba a 240 miliónov kusov rožkov. Ročne spotrebujú 35.000 ton múky, 1100 ton droždia a 640 ton soli.