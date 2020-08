M. Laurenčík: Ľudia z cestovného ruchu žiadajú zníženie DPH

Senica 4. augusta (TASR) – Najčastejšou požiadavkou ľudí pracujúcich v cestovnom ruchu je zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) a možnosť využívať rekreačné poukazy aj pre zamestnancov z podnikov, ktoré majú menej ako 50 zamestnancov. Uviedol to pre TASR podpredseda parlamentu Milan Laurenčík (SaS) v rámci návštevy mesta Senica.



"V súčasnosti máme vysokú DPH na produkty cestovného ruchu. Už je v rámci legislatívneho procesu v pripomienkovom konaní navrhnutá sadzba desať percent. Nielen na potraviny a reštauračné služby, ale aj na ďalšie produkty, ktoré s cestovným ruchom súvisia. Ľudia, ktorí podnikajú v cestovnom ruchu, to vnímajú z toho pohľadu, že v okolitých krajinách je sadzba nižšia, a teda majú konkurenčnú nevýhodu," povedal.



Druhým často spomínaným problémom, s ktorým sa počas stretnutí s podnikateľmi v cestovnom ruchu stretáva, sú rekreačné poukazy. "Poukazuje sa na to, aby sa využívali aj pre podniky, ktoré majú menej ako 50 zamestnancov. Ide im o to, aby sa zmenil mechanizmus rekreačných poukazov a aby aj štát prispel väčšou mierou a nebolo všetko iba na pleciach podnikateľov," doplnil Laurenčík.



Ako dodal, SaS celý systém rekreačných poukazov kritizuje, keďže to považuje v princípe za nezmysel. "Ľuďom treba znížiť dane, odvody a nechať viac peňazí, aby sa mohli slobodne rozhodovať. Ale vzhľadom na to, že už sú v súčasnosti zavedené a prišla kríza spôsobená novým koronavírusom, mohol by to byť jeden z nástrojov, ktorý by mohol priviesť ľudí k tomu, aby zostali dovolenkovať na Slovensku," uviedol podpredseda parlamentu.