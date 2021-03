Lexmann presadila v EP návrhy na pomoc zdravotne postihnutým osobám

Brusel 11. marca (TASR) - Slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) presadila v Európskom parlamente (EP) v Bruseli viacero návrhov na pomoc osobám so zdravotným postihnutím.



Tieto pozmeňujúce návrhy zlepšujú životné podmienky osôb so zdravotným postihnutím. Týkajú sa tak digitálnych riešení, ako aj výzvy na urýchlenú deinštitucionalizáciu a rozvoj komunitnej starostlivosti o dôchodcov a osoby so zdravotným postihnutím.



Ľudia so zdravotným postihnutím čelia podľa europoslankyne viacnásobnej diskriminácii, nedostatku inkluzívneho vzdelávania a mnohí z nich nemajú prístup na trh práce. Deje sa tak aj napriek platnému a záväznému Dohovoru EÚ o ich právach a ich diskriminácia je jasným porušením základných hodnôt EÚ.



Lexmann, ktorá je členkou Výboru EP pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), uviedla, že v EÚ je na plný úväzok zamestnaných iba 21 percent žien a 29 percent mužov so zdravotným postihnutím. Osoby so zdravotným postihnutím stoja denne pred množstvom výziev. Patria medzi ne bariéry pri vstupe do verejných budov, výťahy neoznačené Braillovým písmom či prekážky pri cestovaní verejnou dopravou, kde napríklad treba nahlásiť cestu vlakom niekoľko hodín vopred.



Europoslankyňa na nedostatočne napredujúci proces inklúzie poukázala v reakcii na prijatú správu EP o rovnosti v zamestnaní vo svetle Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.



Pandémia koronavírusu podľa Lexmann ukázala, že mnohé veci fungujú vďaka digitálnym nástrojom a preto vyzýva na dôraznejšie investície do výskumu technológií a nových asistenčných riešení pre spoluobčanov so zdravotným postihnutím. "Využime umelú inteligenciu, ktorá má obrovský potenciál pomôcť vytvoriť riešenia, pokiaľ je dizajnovaná eticky", povedala v prejave v pléne EP.



spravodajca TASR Jaromír Novak