M. Majerský: SR žiada EK o samostatný projekt Interreg s Ukrajinou
Predseda Prešovského samosprávneho kraja upozornil, že vojna na Ukrajine raz skončí a Slovensko musí byť pripravené na to, aby vedelo participovať na obnove Ukrajiny.
Autor TASR
Brusel 5. marca (TASR) - Slovensko vedie v Bruseli rokovania o vytvorení samostatného projektu Interreg s Ukrajinou, ktorý by pomohol rozvoju východnej časti krajiny. Uviedol to pre TASR predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský v rámci prebiehajúceho zasadnutia Výboru regiónov v Bruseli.
Predseda PSK upozornil, že vojna na Ukrajine raz skončí a Slovensko musí byť pripravené na to, aby vedelo participovať na obnove Ukrajiny. „Keď budeme dobre pripravení, aj Ukrajina uvidí, že máme pre nich otvorenú náruč. Mne sa nepáči, aký postoj zaujíma vláda Slovenska, či už pri energetike alebo pri ďalších rozhodovaniach. Ak je raz niekto postihnutý vojnou, treba mu pomôcť. Blízke susedské a dobré vzťahy s Ukrajinou treba pestovať,“ vysvetlil.
Podľa jeho slov Ukrajina „je jedným krokom“ už v EÚ a vyjadril nádej, že prístupové rokovania budú pokračovať tak, aby sa stala riadnym členom a potom by dobré susedské vzťahy mohla so Slovenskom vykonávať aj cez rôzne európske projekty.
„Doteraz sme mali projekt Interreg NEXT, kde europrojekty v spolupráci s Ukrajinou vyvíjalo Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Pracujeme na tom a tlačíme na Európsku komisiu, aj na eurokomisára Fitta, aby bol priamy ukrajinsko-slovenský projekt, aby Slovensko malo Interreg priamo s Ukrajinou tak, ako to máme s Poľskom,“ opísal situáciu Majerský. Dodal, že sa v tejto záležitosti už dvakrát rozprával s eurokomisárom pre kohéziu a reformy Raffaelem Fittom.
Majerský pripomenul, že ak by sme sa dostali do osobitného projektu Interreg, znamenalo by to viac financií na obnovu slovenských regiónov, Košického a Prešovského samosprávneho kraja, na ukrajinskej strane by to bola Zakarpatská oblasť.
„Je to na dobrej ceste. Komisár Fitto nevylúčil túto možnosť a de facto to podporuje. Potrebujú to, samozrejme, ešte schváliť,“ uviedol.
Dodal, že by išlo o projekty rôzneho charakteru, najčastejšie o dopravné alebo infraštruktúrne projekty, ale je tam zahrnutá aj kultúra, obnova pamätihodností alebo budov, ktoré slúžia na verejné účely, sú tam vzdelávacie aktivity, takzvané „mäkké projekty“.
Slovensko v tomto ohľade ráta aj s financiami cez budúci dlhodobý rozpočet EÚ a cez nástroj EastInvest na podporu regiónov EÚ hraničiacich s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou. Majerský spresnil, že hlavne sa to bude týkať Košického a Prešovského kraja, ktoré by mohli ťažiť z rôznych inštitucionálnych projektov zameraných na bezpečnosť, konektivitu a ďalších oblastí, ktoré pomôžu regionálnemu rozvoju.
Na otázku TASR, kedy Slovensko môže očakávať konkrétnu odpoveď eurokomisie alebo komisára Fitta, Majerský vyjadril nádej, že nepôjde o hru s časom, ale prijmú sa rýchle kroky na to, aby všetko bolo včas schválené.
Podľa oficiálneho stanoviska PSK stratégia EÚ pre prihraničné regióny otvára príležitosť na zvýhodnené financovanie infraštruktúry s dvojakým použitím, energetickej transformácie, cezhraničnej konektivity a regionálneho rozvoja, pre východné regióny sa zvažuje výhodnejšie predfinancovanie.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
