M. Malagová: Nezamestnanosť v Poľsku zotrvala v auguste na 5 %

Varšava 10. septembra (TASR) - Nezamestnanosť v Poľsku sa aj v auguste udržala s veľkou pravdepodobnosťou na úrovni 5 %. Povedala to poľská ministerka rodiny a sociálnych vecí Marlena Malagová. Ak sa odhad ministerstva potvrdí, bude to znamenať rovnakú úroveň nezamestnanosti tretí mesiac po sebe, ktorá zároveň predstavuje takmer 4-ročné minimum. Informovala o agentúra PAP.



Poľsko evidovalo 5-percentnú nezamestnanosť prvýkrát od obdobia pandémie v júni tohto roka. Poklesom na túto úroveň z 5,1 % v máji sa dostala na najnižšiu hodnotu od októbra 2019.



Na tejto úrovni sa udržala aj v júli. Počet evidovaných nezamestnaných síce v júli klesol, pokles bol však minimálny, takže na celkovej miere nezamestnanosti sa to neodrazilo.



V medziročnom porovnaní klesla nezamestnanosť v Poľsku v júli o 0,2 percentuálneho bodu. V rovnakom rozsahu odhaduje poľské ministerstvo rodiny medziročný pokles nezamestnanosti aj v auguste.