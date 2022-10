M-MARKET je oficiálne spoluvlastníkom košického OC Optima

M-MARKET, a.s. je významnou slovenskou investičnou spoločnosťou sídliacou v Lučenci. Charakter jej pôsobenia na trhu je od roku 1997 koncentrovaný najmä v prenájme nehnuteľností, developerských činnostiach, správe a tiež facility managemente. Od roku 2012 spoločnosť M-Market začala prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Prometheus Capital a.s. pôsobiť aj na trhu private equity.

Košice 26. októbra (OTS) - Ide o výrazný krok vpred v rámci stratégie spoločnosti M-MARKET a.s. , ktorá je jedným z TOP vlastníkov modernej retailovej plochy na Slovensku.OC Optima je nielen najväčšie nákupné centrum v Košiciach, ale zároveň aj najväčšie mimo Bratislavy. Prebehli všetky právne úkony a OC Optima oficiálne patrí pod Optima HoldCo, pričom jeden z dvoch slovenských spoluvlastníkov je firma Cronos Optima z rozvetveného holdingu M-MARKET a.s. ,“ konštatuje predseda predstavenstva slovenskej spoločnosti M-MARKET, a.s. Marian Šufliarsky a dodáva: „Po júnovej akvizícii OD Urban v centre Košíc ide o druhé významné košické nákupné centrum, do ktorého holding vstúpil ako vlastník respektíve spoluvlastník. OC Optima má dnes 53 300 m² prenajímateľnej plochy a stojí v mestskej časti Košice Západ. Prvých návštevníkov privítala v roku 2002. Galéria prešla v roku 2009 rokov rozšírením o novú štvorpodlažnú časť a ďalších 16 000 m2 plochy. Nasledovalo menšie rozšírenie o 1 100 m² pri vstupe do centra.