M-MARKET znížil spotrebu energií od roku 2010 o 52 %

M-MARKET, a.s. je významnou slovenskou investičnou spoločnosťou sídliacou v Lučenci. Charakter jej pôsobenia na trhu je od roku 1997 koncentrovaný najmä v prenájme nehnuteľností, developerských činnostiach, správe a tiež facility managemente. Od roku 2012 spoločnosť M-Market začala prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Prometheus Capital a.s. pôsobiť aj na trhu private equity.

Lučenec 18. októbra (OTS) - Spoločnosť M-MARKET, a.s. už vlani na valnom zhromaždení schválil stratégiu v súlade s princípmi a agendou ESG (Environmental, Social and Governance). Stratégia ESG sa dotýka všetkých spoločnosti patriacich pod investičný holding.,“ uvádza predseda predstavenstva a prezident slovenskej spoločnosti M-MARKET, a.s. Marian Šufliarsky.Slovenská spoločnosť M-MARKET, a.s. aj v roku 2022 potvrdzuje rolu lokálneho investičného lídra. Z pohľadu výmery moderného retailu je so 180 000 m2 prenajímateľnej plochy tretím najväčších vlastníkom a správcom maloobchodných realít na Slovensku. Holding buduje portfólio udržateľným spôsobom a v súlade so stratégiou ESG zveľaďuje už stojace nehnuteľnosti.“ hovorí Marian Šufliarsky a konkretizuje:M-MARKET, a.s. už dlhodobo realizuje množstvo aktivít so zreteľom na zelenú a udržateľnú budúcnosť. Prijatie stratégie ESG na úrovni holdingu znamenalo predovšetkým zosúladenie terajších i budúcich aktivít spoločnosti v zmysle medzinárodne uznávaných ESG schém. M-MARKET, a.s. hodlá pokračovať v rozširovaní slovenského portfólia a v investovaní do perspektívnych a najmä tzv. zelených riešení s koreňmi na Slovensku. Reprezentatívnymi príkladmi sú spoločnosti GA Drilling, SEAK a eRobot (na obrázku). Investície do týchto start-upov M-MARKET považuje zároveň za strategické investície do budúcnosti Slovenska.