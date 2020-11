M. Martin: J. Biden podporuje dohodu o brexite, Londýn by mal ustúpiť

Londýn 12. novembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Joe Biden má záujem na uzatvorení obchodnej dohody medzi Britániou a Európskou úniou, takže britský premiér Boris Johnson by mal ustúpiť a dohodu uzatvoriť. Povedal to vo štvrtok v rozhovore pre BBC írsky predseda vlády Micheál Martin, ktorý zverejnila agentúra Reuters. Nedohoda bude podľa neho znamenať obrovské škody pre Britániu aj pre Írsko.



Ako Martin povedal, USA pod vedením Bidena budú viac presadzovať spoluprácu na multilaterálnej úrovni a aj Británia by sa mala vydať týmto smerom a s EÚ spolupracovať. Dodal, že Biden výrazne podporuje dohodu z Veľkého piatka a nemá záujem na tom, aby ju prípadná nedohoda v súvislosti s brexitom podkopala.



Podľa Martina by sa tak britská vláda mala usilovať o obchodnú dohodu. "Je mimoriadne dôležité, aby sme k dohode dospeli," uviedol írsky premiér. Ako dodal, jej neuzatvorenie bude pre ekonomiku Británie "zničujúce" a aj Írsko výrazne utrpí.



Odmietol tvrdenia, že Európska únia v obchodných rozhovoroch v ničom neustúpila a stále verí, že k dohode sa nakoniec podarí dospieť. "Naše ekonomiky zaznamenali obrovský šok v dôsledku pandémie nového koronavírusu. To posledné, čo teraz potrebujú, je ďalší ťažký šok," povedal Martin.