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M. Martonová odstúpila z Dozornej rady Energetika Slovensko
Rezort v stanovisku uviedol, že jej rozhodnutie rešpektuje a o ďalšom postupe pri obsadení uvoľnenej pozície bude informovať.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 26. augusta (TASR) - Marcela Martonová odstúpila z funkcie členky a predsedníčky Dozornej rady spoločnosti Energetika Slovensko. V stredu o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré v ten istý deň prijalo jej oznámenie o odstúpení. Podľa neho chce takto Martonová predísť ďalšej polarizácii spoločnosti a zásahom do súkromia svojej rodiny.
Rezort v stanovisku uviedol, že jej rozhodnutie rešpektuje a o ďalšom postupe pri obsadení uvoľnenej pozície bude informovať. „Odstúpenie je účinné dnešným dňom,“ dodal.
Nadácia Zastavme korupciu v pondelok (24. 8.) zverejnila informáciu, že manžel Martonovej by z dôvodu jej funkcie mohol byť zaujatý v prípade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a jeho cesty na preteky F1 do Abú Zabí. Martonová je podľa zistení nadácie kozmetička, ktorá má v Košiciach kozmetický salón. Z verejných zdrojov pritom nie je možné dohľadať, že by sa niekedy venovala energetike, alebo by mala relevantné skúsenosti s hospodárením veľkého podniku.
MH SR v utorok (25. 8.) uviedlo, že nominácia bola posudzovaná na základe Martonovej profesijného životopisu, splnenia požiadaviek na výkon funkcie člena dozornej rady, ako aj jej dlhoročných pracovných a riadiacich skúseností. Nomináciu následne odsúhlasil aj spoluakcionár spoločnosti. Rezort tiež vysvetlil, že na obsadenie tejto pozície sa neuskutočňuje výberové konanie a odborná prax priamo v oblasti energetiky nie je podľa platnej legislatívy ani akcionárskej zmluvy podmienkou na výkon tejto funkcie.
Rezort v stanovisku uviedol, že jej rozhodnutie rešpektuje a o ďalšom postupe pri obsadení uvoľnenej pozície bude informovať. „Odstúpenie je účinné dnešným dňom,“ dodal.
Nadácia Zastavme korupciu v pondelok (24. 8.) zverejnila informáciu, že manžel Martonovej by z dôvodu jej funkcie mohol byť zaujatý v prípade ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a jeho cesty na preteky F1 do Abú Zabí. Martonová je podľa zistení nadácie kozmetička, ktorá má v Košiciach kozmetický salón. Z verejných zdrojov pritom nie je možné dohľadať, že by sa niekedy venovala energetike, alebo by mala relevantné skúsenosti s hospodárením veľkého podniku.
MH SR v utorok (25. 8.) uviedlo, že nominácia bola posudzovaná na základe Martonovej profesijného životopisu, splnenia požiadaviek na výkon funkcie člena dozornej rady, ako aj jej dlhoročných pracovných a riadiacich skúseností. Nomináciu následne odsúhlasil aj spoluakcionár spoločnosti. Rezort tiež vysvetlil, že na obsadenie tejto pozície sa neuskutočňuje výberové konanie a odborná prax priamo v oblasti energetiky nie je podľa platnej legislatívy ani akcionárskej zmluvy podmienkou na výkon tejto funkcie.