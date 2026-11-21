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M. Mora: V Ázii musia z investícií EIB profitovať aj európske podniky
Spomedzi multilaterálnych rozvojových bánk má podľa neho EIB v regióne najväčší podiel zapojených európskych firiem a výrazne nižší podiel čínskych dodávateľov.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Z hľadiska geopolitiky a kritických surovín predstavuje Stredná Ázia pre Európsku investičnú banku (EIB) čoraz významnejšie územie. Banka pritom špeciálne dbá na to, aby z európskych investícií profitovali aj európske podniky. V rozhovore pre TASR to uviedol viceprezident EIB Marek Mora.
Spomedzi multilaterálnych rozvojových bánk má podľa neho EIB v regióne najväčší podiel zapojených európskych firiem a výrazne nižší podiel čínskych dodávateľov. „Nechceme financovať projekty, z ktorých by mali výhody len čínske firmy,“ zdôraznil Mora. Banka preto aktívne informuje európsky súkromný sektor o pripravovaných zámeroch, európske subjekty sa však k realizácii projektov nedostávajú automaticky a musia vyhrať transparentné súťaže.
Hoci Stredná Ázia nepatrí pre EIB do okruhu najprioritnejších regiónov, akými sú Západný Balkán, Severná Afrika či Ukrajina, pre EÚ predstavuje dôležitú oblasť na budovanie vplyvu a investícií v rámci stratégie globálnej infraštruktúry. „Centrálna Ázia nie je úplne to bezprostredné susedstvo, ale je zaujímavá,“ podotkol Mora, ktorý má v rámci banky na starosti aj operácie v tomto regióne.
Osobitnou témou sú kritické suroviny potrebné na výrobu batérií, automobilov a elektroniky. „Európska únia má zoznam 34 najkritickejších surovín a v Kazachstane ich majú 21,“ uviedol Mora. Banka je však v tomto smere opatrná. Nechce totiž financovať ťažbu európskymi peniazmi tam, odkiaľ je pre EÚ komplikované suroviny doviezť.
Kľúčovou oblasťou spolupráce je doprava v rámci takzvaného Stredného či Transkaspického koridoru, ktorý spája Čínu s Európou cez Strednú Áziu, Kaspické more a Južný Kaukaz. Nízkoemisná železničná trať na tejto trase má obísť severnú pozemnú cestu cez Rusko aj problematické morské trasy na juhu. Okrem dopravy sa EIB v Strednej Ázii zameriava na energetiku, vodné hospodárstvo či zdravotníctvo.
Podľa Moru je Európa v regióne vnímaná priaznivo, keďže ponúka partnerstvo založené na obojstrannej výhodnosti. „Sme tam určite vnímaní ako veľmi priateľský región,“ myslí si viceprezident EIB.
Skupina EIB je finančnou zložkou Európskej únie, ktorú vlastní 27 členských štátov, a jednou z najväčších multilaterálnych rozvojových bánk na svete. Požičiava si peniaze na kapitálových trhoch a za výhodných podmienok poskytuje úvery na investície, ktoré podporujú ciele EÚ. Približne 90 % úverov realizuje v rámci EÚ.
Spomedzi multilaterálnych rozvojových bánk má podľa neho EIB v regióne najväčší podiel zapojených európskych firiem a výrazne nižší podiel čínskych dodávateľov. „Nechceme financovať projekty, z ktorých by mali výhody len čínske firmy,“ zdôraznil Mora. Banka preto aktívne informuje európsky súkromný sektor o pripravovaných zámeroch, európske subjekty sa však k realizácii projektov nedostávajú automaticky a musia vyhrať transparentné súťaže.
Hoci Stredná Ázia nepatrí pre EIB do okruhu najprioritnejších regiónov, akými sú Západný Balkán, Severná Afrika či Ukrajina, pre EÚ predstavuje dôležitú oblasť na budovanie vplyvu a investícií v rámci stratégie globálnej infraštruktúry. „Centrálna Ázia nie je úplne to bezprostredné susedstvo, ale je zaujímavá,“ podotkol Mora, ktorý má v rámci banky na starosti aj operácie v tomto regióne.
Osobitnou témou sú kritické suroviny potrebné na výrobu batérií, automobilov a elektroniky. „Európska únia má zoznam 34 najkritickejších surovín a v Kazachstane ich majú 21,“ uviedol Mora. Banka je však v tomto smere opatrná. Nechce totiž financovať ťažbu európskymi peniazmi tam, odkiaľ je pre EÚ komplikované suroviny doviezť.
Kľúčovou oblasťou spolupráce je doprava v rámci takzvaného Stredného či Transkaspického koridoru, ktorý spája Čínu s Európou cez Strednú Áziu, Kaspické more a Južný Kaukaz. Nízkoemisná železničná trať na tejto trase má obísť severnú pozemnú cestu cez Rusko aj problematické morské trasy na juhu. Okrem dopravy sa EIB v Strednej Ázii zameriava na energetiku, vodné hospodárstvo či zdravotníctvo.
Podľa Moru je Európa v regióne vnímaná priaznivo, keďže ponúka partnerstvo založené na obojstrannej výhodnosti. „Sme tam určite vnímaní ako veľmi priateľský región,“ myslí si viceprezident EIB.
Skupina EIB je finančnou zložkou Európskej únie, ktorú vlastní 27 členských štátov, a jednou z najväčších multilaterálnych rozvojových bánk na svete. Požičiava si peniaze na kapitálových trhoch a za výhodných podmienok poskytuje úvery na investície, ktoré podporujú ciele EÚ. Približne 90 % úverov realizuje v rámci EÚ.