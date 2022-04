M. Morawiecki označil zastavenie dodávok plynu za útok na krajinu

Varšava 27. apríla (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki označil zastavenie dodávok ruského plynu do Poľska za "priamy útok" na krajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Rusko opäť o niečo ďalej posunulo hranicu svojho imperializmu, plynového imperializmu," povedal Morawiecki v stredu v poľskom parlamente. Moskva sa podľa neho Poľsku mstí za to, že uvalilo sankcie na ruských oligarchov a firmy, medzi ktorými je aj plynárenský koncern Gazprom.



Morawiecki uistil poslancov, že Poľsko má dostatočné zásoby plynu. "Počas uplynulých mesiacov sme pumpovali plyn do poľských zásobníkov. Zdôrazňujem, do poľských zásobníkov, nie do zásobníkov v Nemecku, ktoré sú v ruskom vlastníctve."



Rusko v stredu zastavilo dodávky plynu do Poľska aj Bulharska. Ako dôvod uviedlo, že odberatelia v týchto krajinách nezaplatili za dodávky rubľami, ako požaduje Moskva.