M. Morawiecki: Poľsko nebude mať dvojcifernú nezamestnanosť

Varšava 7. júna (TASR) - Poľsko tento rok nebude mať dvojcifernú mieru nezamestnanosti. Aj jeho ekonomika by mohla klesnúť menej, ako predpovedajú analytici. Vyhlásil to v sobotu (6.6.) poľský premiér Mateusz Morawiecki v súkromnej rozhlasovej stanici RMF FM. Dodal, že svoju predpoveď založil na mikroekonomických a makroekonomických základoch.



„Máme nielenže veľmi silnú nádej, ale aj mikro- a makroekonomické základy na to, aby sme sa mohli domnievať, že nezamestnanosť nebude dvojciferná,“ povedal Morawiecki.



Domnieva sa tiež, že aj hrubý domáci produkt (HDP) Poľska sa zníži menej ako o 4,5 %, ktoré krajine predpovedá väčšina ratingových agentúr a finančných inštitúcií. Svoj optimizmus, že Poľsko dosiahne lepšie ako očakávané výsledky, odôvodnil čiastočne pomocou, ktorú vláda poskytla ekonomike v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Európska únia predpovedá Poľsku pokles HDP v roku 2020 o 4,3 %, čo by bol najlepší výsledok spomedzi 27 krajín bloku.



Morawiecki ďalej uviedol, že poľský dlh tento rok stúpne o 7 až 8 percentuálnych bodov, ale nemal by prekročiť hranicu 55 % HDP. Verí, že inflácia rýchlo klesne zo súčasných vyšších úrovní a v lete sa dostane pod cieľovú hranicu centrálnej banky.



Premiér tento týždeň oznámil, že vláda poskytne ekonomike na boj s krízou úľavy a stimuly vo výške 400 miliárd zlotých (90,04 miliardy eur) alebo asi 17 % HDP.