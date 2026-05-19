< sekcia Ekonomika
M. Motyka: Poľsko chce pokračovať v ťažbe plynu z nórskeho šelfu
Poľské ministerstvo energetiky zároveň uviedlo, že Nórsko patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov energetických surovín do Poľska.
Autor TASR
Varšava/Oslo 19. mája (TASR) - Poľsko chce aj v nasledujúcich rokoch zachovať prístup k rope a zemnému plynu z nórskeho kontinentálneho šelfu, ktorý považuje za jednu z opôr svojej energetickej bezpečnosti. Počas návštevy Nórska to v utorok uviedol poľský minister energetiky Milosz Motyka, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Poľská vláda podľa ministra ráta s ďalším rozvojom spolupráce s Nórskom v oblasti ťažby. Kľúčovú úlohu má zohrávať spoločnosť Orlen prostredníctvom dcéry Orlen Upstream Norway, ktorá pôsobí na 21 ložiskách a disponuje približne 100 licenciami na prieskum a ťažbu na nórskom šelfe.
Nórsko začiatkom mája otvorilo nové licenčné konanie zamerané na už preskúmané oblasti Severného, Nórskeho a Barentsovho mora. V ponuke je 70 nových blokov určených na prieskum a ťažbu ropy a plynu. Licencie plánuje Oslo udeliť v prvom štvrťroku 2027.
Nórsky minister energetiky Terje Aasland označil pôsobenie poľského Orlenu na nórskom šelfe za významné a pripustil možnosť ďalšieho posilnenia jeho aktivít.
Dôležitou súčasťou energetickej spolupráce oboch krajín je plynovod Baltic Pipe, ktorým od roku 2022 prúdi do Poľska nórsky zemný plyn. Dodávky vo výške osem miliárd kubických metrov ročne pokrývajú približne 40 % poľskej spotreby.
Poľské ministerstvo energetiky zároveň uviedlo, že Nórsko patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov energetických surovín do Poľska. Vlani dodalo do krajiny 8,3 milióna ton ropy, čo predstavovalo približne tretinu celkového dovozu. Import nórskeho skvapalneného zemného plynu dosiahol viac ako tri milióny ton.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Poľská vláda podľa ministra ráta s ďalším rozvojom spolupráce s Nórskom v oblasti ťažby. Kľúčovú úlohu má zohrávať spoločnosť Orlen prostredníctvom dcéry Orlen Upstream Norway, ktorá pôsobí na 21 ložiskách a disponuje približne 100 licenciami na prieskum a ťažbu na nórskom šelfe.
Nórsko začiatkom mája otvorilo nové licenčné konanie zamerané na už preskúmané oblasti Severného, Nórskeho a Barentsovho mora. V ponuke je 70 nových blokov určených na prieskum a ťažbu ropy a plynu. Licencie plánuje Oslo udeliť v prvom štvrťroku 2027.
Nórsky minister energetiky Terje Aasland označil pôsobenie poľského Orlenu na nórskom šelfe za významné a pripustil možnosť ďalšieho posilnenia jeho aktivít.
Dôležitou súčasťou energetickej spolupráce oboch krajín je plynovod Baltic Pipe, ktorým od roku 2022 prúdi do Poľska nórsky zemný plyn. Dodávky vo výške osem miliárd kubických metrov ročne pokrývajú približne 40 % poľskej spotreby.
Poľské ministerstvo energetiky zároveň uviedlo, že Nórsko patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov energetických surovín do Poľska. Vlani dodalo do krajiny 8,3 milióna ton ropy, čo predstavovalo približne tretinu celkového dovozu. Import nórskeho skvapalneného zemného plynu dosiahol viac ako tri milióny ton.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)