M. O'Leary: Ryanair možno dostane prvé lietadlo 737 MAX až v októbri

Berlín 3. januára (TASR) - Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair je pripravená na ďalší odklad dodávok lietadiel 737 MAX. Povedal to šéf aerolínií Michael O'Leary pre nemecký ekonomický týždenník Wirtschaftswoche. O prípadných kompenzáciách chce však rokovať až po dodávke strojov.



Americký Boeing, ktorý je výrobcom lietadiel 737 MAX, musel stroje uzemniť v marci minulého roka po tom, ako začiatkom marca havarovalo v Etiópii druhé lietadlo tohto typu patriace leteckej spoločnosti Ethiopian Airlines. Stalo sa tak necelých päť mesiacov po havárii lietadla 737 MAX indonézskych aerolínií Lion Air. Za príčinu obidvoch havárií, ktoré si vyžiadali takmer 350 životov, sa považuje stabilizačný systém MCAS.



Boeingu sa zatiaľ nepodarilo získať od amerického Federálneho úradu pre letectvo (FAA) novú licenciu na stroje s už upraveným systémom. Viaceré letecké spoločnosti preto posúvajú termíny návratu 737 MAX do prevádzky na stále neskorší termín.



Ryanair zadal Boeingu pevnú objednávku na 135 týchto lietadiel, pričom do leta ich mal mať takmer 60. Teraz je podľa O'Learyho možné, že k prvým strojom 737 MAX sa spoločnosť dostane až na jeseň.



"Pôvodne sme počítali s tým, že do leta budeme mať k dispozícii 58 lietadiel," povedal O'Leary pre Wirtschaftswoche, na ktorý sa odvolala agentúra Reuters. "Toto číslo sme najskôr znížili na 30, potom na 20, 10 a najnovšie očakávame, že ich v danom termíne budeme mať iba päť. Nie je vylúčené ani to, že prvé lietadlá dostaneme v októbri," dodal.



Turecké aerolínie Turkish Airlines v týchto dňoch uviedli, že sa dohodli s Boeingom na čiastočnej kompenzácii za problémy spôsobené uzemnením 737 MAX. Podobnú dohodu oznámili aj Southwest Airlines a cestovná kancelária TUI. O'Leary však povedal, že o prípadnom odškodnení bude diskutovať až potom, ako Ryanair lietadlá dostane.