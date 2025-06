M. Rešetnikov: Ruská ekonomika je na pokraji recesie

Petrohrad 19. júna (TASR) - Ruská ekonomika je na pokraji recesie. Uviedol to vo štvrtok na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade ruský minister hospodárstva Maxim Rešetnikov. Informovala o tom agentúra Reuters.



„Podľa pocitov firiem a firemných ukazovateľov sme sa už dostali, aspoň podľa mňa, na pokraj recesie. Na pokraj,“ povedal Rešetnikov. Ruský štatistický úrad tento týždeň zverejnil, že ekonomika zaznamenala v 1. štvrťroku medziročný rast o 1,4 %. To je výrazné spomalenie v porovnaní s rastom za 4. kvartál, ktorý dosiahol 4,3 %.



Ruská centrálna banka začiatkom mesiaca znížila kľúčovú úrokovú sadzbu o 100 bázických bodov na 20 %, čo predstavuje prvé zníženie od roku 2022. Práve na vysoké úrokové sadzby, ktorými sa banka snažila udržať pod kontrolou vysokú mieru inflácie, sa už mesiace sťažujú ruské podniky. Tým úroky obmedzujú investičné možnosti, čo sa postupne odráža aj na ekonomike.



Alexander Vedjachin, prvý zástupca šéfa najväčšej ruskej banky Sberbank, v rozhovore pre Reuters tento týždeň povedal, že prísna menová politika v Rusku vytvára riziko nadmerného ochladenia ekonomiky. Na opätovné naštartovanie investičných úverov by bolo podľa neho vhodné zníženie kľúčovej úrokovej sadzby na 14 %, prípadne až 12 %.



„Je tu riziko, že ochladenie ruskej ekonomiky bude príliš výrazné a my nebudeme schopní sa z toho dostať,“ povedal Vedjachin. Budúci rast hospodárstva tak môže byť utlmený, dodal.