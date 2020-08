M. Rosen: Prognóza MMF pre americkú ekonomiku je príliš pesimistická

Washington 11. augusta (TASR) - Prognóza Medzinárodného menového fondu (MMF) pre americkú ekonomiku je príliš pesimistická. Fond prekročil svoj mandát, keď vyzval Washington, aby prepracoval hospodárstvo. Uviedol to Mark Rosen, zástupca USA v predstavenstve fondu.



MMF vo svojom každoročnom hodnotení amerického hospodárstva tvrdí, že Washington má finančnú silu na opravu systému zdravotnej starostlivosti, zlepšenie podpory chudobných rodín pomocou lepších programov pomoci a daňových úľav a tiež podpory pre nezamestnaných, ktorá by zahŕňala aj samostatne zárobkovo činné osoby.



Rosen uviedol, že súhlasí s tým, že vláda má k dispozícii dostatok zdrojov na riešenie krízy vyvolanej pandémiou. „Naše úrady však nesúhlasia s tým, že by mali využiť dostupný fiškálny priestor na rozsiahle prepracovanie amerického hospodárstva,“ povedal.



Rosen obvinil MMF z toho, že upriamuje pozornosť na sociálne otázky a uviedol, že „tým znižuje užitočnosť a vplyv svojej správy“.



„Ekonomiky nie sú ani vyrábané, ani prepracovávané, ale sú výsledkom miliónov nezávislých rozhodnutí občanov a dirigizmus je v rozpore s duchom slobodného podnikania,“ uviedol vo vyhlásení, ktoré je súčasťou úplnej správy.



MMF v správe, ktorú zverejnil 17. júla, predpovedal tento rok USA pokles hrubého domáceho produktu (HDP) o 6,6 %, v roku 2021 jeho rast o 3,9 %. Rosen však nazval tento odhad „príliš pesimistickým“ a uviedol, že analýza fondu pravdepodobne „počítala len s obmedzenými dodatočnými stimulmi“.



Biely dom a Kongres však doposiaľ nedokázali preklenúť svoje rozdielne názory na rozsah a štruktúru nového zákona o výdavkoch počas krízovej situácie. Prezident Donald Trump cez víkend oznámil obmedzené opatrenia na podporu ekonomiky a pokúša sa vyvinúť tlak na demokratických lídrov, aby ich dostal k rokovaciemu stolu.



Rosen odmietol tiež kritiku MMF týkajúcu sa Trumpovej obchodnej politiky. Vyhlásil, že zotavovanie ekonomiky sa zrýchli, keď sa všetky štáty USA znovu otvoria.



Mnohé štáty USA, ktoré čelia prudkému rastu nových prípadov ochorenia COVID-19, boli totiž nútené opäť zaviesť obmedzenia.