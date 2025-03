Šutaj Eštok: Štát pracuje na urýchlení likvidácie nakazených chovov

Na snímke v pozadí uprostred druhá zľava štátna tajomníčka ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská, predseda Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS), minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) a minister spravodlivosti SR Boris Susko (Smer-SD) počas zasadania Ústredného krízového štábu z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s nákazou slintačky a krívačky na celom území SR v Bratislave 25. marca 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 25. marca (TASR) – Ústredný krízový štáb na svojom utorkovom zasadnutí prijal najmä opatrenia, ktorými sa urýchli likvidácia zvierat v štyroch farmách nakazených slintačkou a krívačkou a tiež také, ktoré by mali zabrániť ďalšiemu šíreniu tejto choroby. Po zasadnutí štábu o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).povedal Eštok. Pomáhať by pri likvidácii nakazených chovov mala podľa ministra aj hasičská technika. Na pomoc majú prísť aj odborníci z krajín, kde sa táto choroba v minulosti vyskytla, ale tiež technika s obsluhou z Česka a Rakúska.Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) doplnil, že v záujme čo najrýchlejšej likvidácie zvierat sa po prvej lokalite v blízkosti Levíc hľadajú ďalšie priestory na ich zakopanie. Ubezpečil, že sa vyberajú lokality s ílovitým, nepriepustným podložím. Do týchto jám sa podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) odvážajú iba usmrtené zvieratá, ktoré nemali príznaky choroby. Nakazené kusy sa odvážajú do kafilérie na spálenie.Takáč odmietol možné pochybenia pri prevoze zvierat, na ktoré upozornili niektorí opoziční politici. Všetky kontajnery sú podľa neho dezinfikované vrátane prevážaných zvierat a sú kontrolované pred odjazdom. Pokiaľ niektorý z nich bol pri príchode do kafilérie pootvorený, muselo podľa neho dôjsť k technickým problémom po ceste.Ministri potvrdili, že stále sú na Slovensku štyri ohniská nákazy slintačkou a krívačkou. Krízový štáb je podľa nich pripravený aj na variant, že by sa nákaza rozšírila aj do ďalších chovov.