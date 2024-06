M. Salvini: Taliansko neratifikuje Európsky stabilizačný mechanizmus

Rím 21. júna (TASR) - Taliansky vicepremiér a minister dopravy Matteo Salvini potvrdil svoj odmietavý postoj k záchrannému fondu Európskej únie. Zmluvu o reformovanom Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM) Taliansko nikdy neratifikuje, vyhlásil v piatok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



ESM vznikol v roku 2012 počas dlhovej krízy eurozóny. Taliansko ako jediný členský štát Únie doteraz neratifikovalo zmluvu o reformovanom mechanizme z roku 2021. Nástroj nemožno zaviesť do praxe bez schválenia v národných parlamentoch všetkých členských štátov.



"ESM je pre Taliansko nepoužiteľný, je to ďalšie európske bláznovstvo," povedal Salvini, ktorý je zároveň predsedom vládnej strany Liga. Na otázku, či parlament mechanizmus niekedy ratifikuje, odpovedal: "Nie, nikdy, je to ďalšia európska hlúposť. Nepotrebujeme ju."



ESM si požičiava na finančných trhoch, aby poskytoval pôžičky za nižšie ako trhové úrokové sadzby štátom menového bloku, ktoré zápasia s finančnými problémami. Na oplátku však musia uskutočniť reformy verejných financií. Pomoc od fondu využili Grécko, Írsko, Cyprus, Portugalsko a Španielsko. Predstavitelia koaličnej vlády talianskej premiérky Giorgie Meloniovej majú voči nástroju stále podozrievavý postoj. Reformovaný ESM počíta so zvýšením jeho finančnej sily a s posilnením právomocí v oblasti dohľadu nad krajinami v dlhových problémoch.



Taliansky parlament sa upraveným mechanizmom zaoberal vlani v decembri, keď návrh na jeho ratifikáciu predložila stredoľavá opozícia. Meloniovej strana Bratia Talianska hlasovala proti, rovnako ako Salviniho Liga. Tretia strana vládnej koalície, Forza Italia zosnulého expremiéra Silvia Berlusconiho, sa zdržala hlasovania.