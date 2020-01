Šefčovič: EÚ preskúma používanie 1- a 2-centových euromincí

Brusel 30. januára (TASR) - Európska komisia (EK) zvažuje návrh na postupné vyradenie najmenších mincí v hodnote jeden eurocent a dva eurocenty. Tomuto kroku však bude najskôr predchádzať hĺbková analýza a preskúmanie opodstatnenosti používania euromincí s najmenšou nominálnou hodnotou. V rozhovore pre TASR to uviedol podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič.



Slovenský eurokomisár v stredu pred európskymi novinármi naznačil, že toto možné opatrenie je zahrnuté v pracovnom programe eurokomisie na tento rok. Pracovný program EK predstaví Šefčovič vo štvrtok aj na pôde Európskeho parlamentu.



Komisia sa o podobný krok pokúsila už v máji 2013, keď Európskemu parlamentu a Rade EÚ predstavila legislatívny návrh na zrušenie jedno- a dvojcentových euromincí.



V novom dokumente z dielne exekutívy EÚ sa uvádza, že by to mal byť úsporný krok, pretože výrobné a manipulačné náklady na jedno- a dvojcentové mince často prevyšujú ich nominálnu hodnotu.



"Tento návrh vyvolal záujem médií, ale nič nejdeme rušiť. To, čo sme navrhli, je snaha reagovať na požiadavky niektorých členských krajín a občanov. Aby sme, po prvé, zosúladili pravidlá zaokrúhľovania súm v obchodoch vždy smerom k najbližšej päťcentovej hranici, a po druhé, aby sme po hĺbkových konzultáciách vyhodnotili ekonomickú efektívnosť využívania týchto mincí," vysvetlil Šefčovič.



Konzultácie sú naplánované na obdobie október až december tohto roka a ich vyhodnotenie sa očakáva začiatkom roku 2021.



"Aj na základe týchto konzultácií a ich vyhodnotenia by sme prišli s návrhom, ako sa k tematike zaokrúhľovania a vôbec používania týchto mincí postaviť," spresnil Šefčovič. A pripomenul, že žiadna členská krajina to nemôže urobiť sama, ide o rozhodnutie eurozóny, ktorá ma presne stanovené pravidlá a tie treba dodržiavať.



Podpredseda EK v tejto súvislosti pripomenul, že Fínsko nikdy nepoužívalo mince s najmenšou nominálnou hodnotou a ďalšie štyri krajiny - Belgicko, Holandsko, Írsko a Taliansko - už tiež jedno- a dvojcentové mince prestali používať a už ani nerazia toto obeživo.



"V obchodoch ich nemôžu odmietnuť, ale už nepromujú, aby sa tieto mince používali. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že sa na to bližšie pozrieme a na základe analýzy pristúpime k ďalším krokom," opísal situáciu.



Komisia v prípade nutnosti zvažuje zavedenie pravidiel zaokrúhľovania, ktoré by sa uplatňovali rovnako vo všetkých štátoch EÚ. Komisia v tejto súvislosti zohľadňuje aj prieskum Eurobarometra z roku 2019, podľa ktorého až 65 % občanov EÚ sa vyslovilo za odstránenie jedno- a dvojcentových euromincí a za jednotný systém zaokrúhľovania cien.

