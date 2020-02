M. Šefčovič: EÚ začala s procesom vytvárania svojej dátovej suverenity

Brusel 19. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila stratégiu v oblasti digitálnej transformácie a umelej inteligencie (UI). Podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič, ktorý do stratégie zapracoval sériu vedecky podložených faktov z oblasti geopolitiky, hospodárstva, zdravotníctva, ochrany životného prostredia či energetiky, dodal, že je to súčasťou vytvárania európskej dátovej suverenity.



Podľa jeho slov EÚ má záujem, aby vo veľkom geopolitickom súperení uspela aj v oblasti UI a dátovej ekonomiky. Spresnil, že Európa je najsilnejšia pokiaľ ide o robotiku a automatizáciu, USA ovládli umelú inteligenciu v oblasti aplikácií, najmä pri zbere osobných dát, a Čína, ktorá chce v týchto segmentoch dominovať už v roku 2025, je zatiaľ najsilnejšia v sektore autonómnych áut.



"Začali sme proces vytvárania dátovej suverenity v Európe. Aby sme sa dostali na prvé miesto pokiaľ pôjde o spracovanie priemyselných dát," zdôraznil Šefčovič. Dodal, že tie osobné dáta už majú podchytené americké giganty ako Facebook, ale pokiaľ ide o priemyselné dáta, ktoré budú produkovať všetky stroje, autá a celá ekonomika, tam EÚ chce byť mimoriadne silná a tu bude dôležité, ako pomôže umelá inteligencia.



"Má to veľa etických otázok," pripustil slovenský eurokomisár. Spresnil, že UI sa bude využívať v medicíne, pri policajnej práci, v doprave a v odvetviach, kde začne nahrádzať ľudskú pracovnú silu. "EÚ a aj Slovensko musia byť pripravené na tieto hĺbkové zmeny," dodal.



Šefčovič v exekutíve EÚ v rámci debát o strategickom výhľade, do ktorého je rámcovaná stratégia pre dátovú ekonomiku a digitalizáciu, spomenul, že slovenské univerzity umožňujú vzdelávanie sa v oblasti UI, zároveň však dodal, že treba pokročiť ďalej a umožniť prienik týchto technológií do priemyslu.



Na otázku TASR, ako chce EK pri novom toku metadát a rozvoji UI zabezpečiť reguláciu nových technológií, Šefčovič zdôraznil, že regulácia bude povinná. Už aj preto, že si eurokomisia uvedomuje obavy, aby sa nezabudlo na ľudský dohľad v citlivých oblastiach, ako je elektronická medicína, či umelá inteligencia rozhodne správne o typoch liekov alebo povahe operácie. Na druhej strane UI môže predchádzať omylom, ako keď si zbrojný systém pomýli tank so záchrankou.



Podľa jeho slov si eurokomisia za pomoci algoritmov UI prezrela vyše 10 miliónov článkov z posledných mesiacov, v ktorých sa písalo o umelej inteligencii, a poznanie, ktoré z toho vyplýva, je, že medzi ľuďmi prevláda skôr strach a nervozita z nového fenoménu.



"Budeme sa musieť dôsledne venovať tomu, aby sme reguláciou zabránili zneužívaniu a zároveň, aby sme občanom vysvetlili pozitívne stránky tejto technológie," zhodnotil situáciu Šefčovič. Dodal, že najlepšie je to robiť cez konkrétne príklady s technológiami, ktoré už teraz pomáhajú. Napríklad nová generácia mobilov využíva prvky UI pri vyhľadávaní a triedení informácií, organizovaní fotosúborov a podobne. Už sú v prevádzke aj elektronické lekárne, kde roboti neomylne (99,90 % prípadov) vydávajú správne recepty a načas.



"Sú oblasti, kde umelá inteligencia dokáže efektívnejšie a presnejšie pracovať ako človek, ale verím, že ľudský rozum a osobnosť sa bude využívať v tých oblastiach, kde nemožno nahradiť ľudský prístup nejakým algoritmom. To bude výzva do budúcnosti, aby sme to vysvetlili ľudom a pripravili ich na to, že budú vznikať nové profesie a že sa musíme naučiť žiť vo väčšej symbióze so svetom, ktorý sa momentálne tvorí," odkázal Šefčovič.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)