< sekcia Ekonomika
M. Šefčovič reagoval na ochranné opatrenia na ferozliatiny
Šefčovič odcestuje na pracovnú cestu do Austrálie, kde by v mene EÚ mal tento týždeň podpísať novú formu partnerstva s krajinami Indo-pacifiku.
Autor TASR
Brusel 18. novembra (TASR) - Utorňajšie rozhodnutie Európskej komisie (EK) na ochranu odvetvia ferozliatin v EÚ uložením konečných ochranných opatrení na dovoz určitých ferozliatin podporí odolnosť európskeho priemyslu a pomôže chrániť aj záujmy slovenského oceliarskeho priemyslu. Pre TASR to uviedol eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.
Eurokomisár ocenil, že členské krajiny odsúhlasili návrh EK na zavedenie ochranných opatrení pre oblasť ferozliatin, čiže materiálu, bez ktorého sa nedá vyprodukovať silná, vystužená oceľ, čo je dôležité, lebo EÚ si nemôže dovoliť, aby sa strategický priemysel zrútil pod ťarchou rastúcich dovozných tlakov. „Vieme, že oceliarsky priemysel je chrbtovou kosťou celého strojárstva a v podstate aj priemyslu na Slovensku. Takže som veľmi rád, že sa nám toto podarilo schváliť,“ uviedol Šefčovič.
Pripomenul, že to zapadá do širšej série opatrení, ktoré eurokomisia schválila, či už sú to ochranné opatrenia na podporu oceliarskeho priemyslu alebo rozhodnutia ohľadom ferozliatin, ktoré budú dôležité pre oceliarsky závod v Košiciach a pre výrobu na Orave, kde sú Oravské ferozliatinárske závody s dlhou tradíciou výroby.
„Začali sme tiež prípravu ďalších opatrení, tentoraz na ochranu pred vývozom šrotu z hliníka. Ide naozaj o vzácnu surovinu, ktorá je veľmi dôležitá pre konkurencieschopnosť európskeho oceliarstva a strojárstva,“ dodal slovenský eurokomisár. Vysvetlil, že pokiaľ ide o spracovanie šrotu z hliníka, problém pre EÚ doteraz spočíval v tom, že hliník sa často vyvážal do zahraničia a surovina, z ktorej je oveľa lacnejšie vyrobiť nové hliníkové produkty, ako keby mizla v tretích krajinách a chýbala európskym výrobcom hliníka, ktorí museli tento materiál za oveľa väčších energetických a finančných nákladov vyrábať.
„Je to robené s cieľom, aby sme posilnili tento sektor, a to ako v Európe, tak aj na Slovensku,“ opísal situáciu. Potvrdil, že to zapadá aj do konceptu EÚ o obehovej ekonomike. „No hlavne to chráni európsky trh pred nadprodukčnými kapacitami, ktoré zaplavujú Európu, či už z Ázie alebo v tomto prípade z niektorých severských krajín. Jednoducho toto opatrenie bolo prijaté s tým, aby sme si zachovali ekonomickú bezpečnosť, ochránili dôležité odvetia priemyslu a znížili závislosti na dovozoch zo zahraničia. Bez týchto opatrení by sme neuchránili ferozliatinový priemysel v Európe,“ skonštatoval.
Šefčovič odcestuje na pracovnú cestu do Austrálie, kde by v mene EÚ mal tento týždeň podpísať novú formu partnerstva s krajinami Indo-pacifiku, teda so spolkom krajín, ktoré predstavujú 30 % svetového HDP.
Eurokomisár ocenil, že členské krajiny odsúhlasili návrh EK na zavedenie ochranných opatrení pre oblasť ferozliatin, čiže materiálu, bez ktorého sa nedá vyprodukovať silná, vystužená oceľ, čo je dôležité, lebo EÚ si nemôže dovoliť, aby sa strategický priemysel zrútil pod ťarchou rastúcich dovozných tlakov. „Vieme, že oceliarsky priemysel je chrbtovou kosťou celého strojárstva a v podstate aj priemyslu na Slovensku. Takže som veľmi rád, že sa nám toto podarilo schváliť,“ uviedol Šefčovič.
Pripomenul, že to zapadá do širšej série opatrení, ktoré eurokomisia schválila, či už sú to ochranné opatrenia na podporu oceliarskeho priemyslu alebo rozhodnutia ohľadom ferozliatin, ktoré budú dôležité pre oceliarsky závod v Košiciach a pre výrobu na Orave, kde sú Oravské ferozliatinárske závody s dlhou tradíciou výroby.
„Začali sme tiež prípravu ďalších opatrení, tentoraz na ochranu pred vývozom šrotu z hliníka. Ide naozaj o vzácnu surovinu, ktorá je veľmi dôležitá pre konkurencieschopnosť európskeho oceliarstva a strojárstva,“ dodal slovenský eurokomisár. Vysvetlil, že pokiaľ ide o spracovanie šrotu z hliníka, problém pre EÚ doteraz spočíval v tom, že hliník sa často vyvážal do zahraničia a surovina, z ktorej je oveľa lacnejšie vyrobiť nové hliníkové produkty, ako keby mizla v tretích krajinách a chýbala európskym výrobcom hliníka, ktorí museli tento materiál za oveľa väčších energetických a finančných nákladov vyrábať.
„Je to robené s cieľom, aby sme posilnili tento sektor, a to ako v Európe, tak aj na Slovensku,“ opísal situáciu. Potvrdil, že to zapadá aj do konceptu EÚ o obehovej ekonomike. „No hlavne to chráni európsky trh pred nadprodukčnými kapacitami, ktoré zaplavujú Európu, či už z Ázie alebo v tomto prípade z niektorých severských krajín. Jednoducho toto opatrenie bolo prijaté s tým, aby sme si zachovali ekonomickú bezpečnosť, ochránili dôležité odvetia priemyslu a znížili závislosti na dovozoch zo zahraničia. Bez týchto opatrení by sme neuchránili ferozliatinový priemysel v Európe,“ skonštatoval.
Šefčovič odcestuje na pracovnú cestu do Austrálie, kde by v mene EÚ mal tento týždeň podpísať novú formu partnerstva s krajinami Indo-pacifiku, teda so spolkom krajín, ktoré predstavujú 30 % svetového HDP.