< sekcia Ekonomika
M. Šefčovič rokoval s J. Greerom aj o clách
USA sú najväčším obchodným partnerom EÚ. Európsky export do USA dosiahol v roku 2025 rekordných 555 miliárd eur.
Autor TASR
Yaoundé 28. marca (TASR) - Eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič na okraji ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v Kamerune rokoval s americkým obchodným splnomocnencom Jamiesonom Greerom o obchode a kritických nerastoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„S USA sme sa dohodli na ďalšom posune v oblasti kritických nerastov,“ povedal Šefčovič. Dodal, že diskutovali aj o clách.
Európski zákonodarcovia vo štvrtok (26. 3.) posunuli legislatívu, ktorá má splniť záväzky EÚ vyplývajúce z obchodnej dohody uzavretej s USA v júli 2025 v škótskom Turnberry. Stalo sa tak po mesiacoch neistoty spôsobenej hrozbami ciel prezidenta Donalda Trumpa a novým dovozným poplatkom. Do návrhu doplnili ochranné mechanizmy, ktoré odrážajú obavy, že Washington nebude dohodu dodržiavať.
USA a EÚ sa dohodli na zavedení cla vo výške 15 % na dovoz väčšiny tovarov z EÚ, čo je polovica v porovnaní so sadzbou, ktorou hrozil prezident Trump. Vďaka tento dohode sa podarilo odvrátiť rozsiahlejšiu obchodnú vojnu medzi USA a EÚ.
Šefčovič uviedol, že hlasovanie aj pozitívne rokovanie s Greerom sú dôležité. „Ukazuje to, že napriek turbulenciám na globálnej scéne obe strany dodržiavajú dohodu.“
USA sú najväčším obchodným partnerom EÚ. Európsky export do USA dosiahol v roku 2025 rekordných 555 miliárd eur.
Šefčovič dodal, že EÚ počíta aj s ďalšími partnermi. „Našou ambíciou je spolupracovať so všetkými, ktorí chcú uzavrieť dohodu o voľnom obchod a, samozrejme, znižovať clá.“
„S USA sme sa dohodli na ďalšom posune v oblasti kritických nerastov,“ povedal Šefčovič. Dodal, že diskutovali aj o clách.
Európski zákonodarcovia vo štvrtok (26. 3.) posunuli legislatívu, ktorá má splniť záväzky EÚ vyplývajúce z obchodnej dohody uzavretej s USA v júli 2025 v škótskom Turnberry. Stalo sa tak po mesiacoch neistoty spôsobenej hrozbami ciel prezidenta Donalda Trumpa a novým dovozným poplatkom. Do návrhu doplnili ochranné mechanizmy, ktoré odrážajú obavy, že Washington nebude dohodu dodržiavať.
USA a EÚ sa dohodli na zavedení cla vo výške 15 % na dovoz väčšiny tovarov z EÚ, čo je polovica v porovnaní so sadzbou, ktorou hrozil prezident Trump. Vďaka tento dohode sa podarilo odvrátiť rozsiahlejšiu obchodnú vojnu medzi USA a EÚ.
Šefčovič uviedol, že hlasovanie aj pozitívne rokovanie s Greerom sú dôležité. „Ukazuje to, že napriek turbulenciám na globálnej scéne obe strany dodržiavajú dohodu.“
USA sú najväčším obchodným partnerom EÚ. Európsky export do USA dosiahol v roku 2025 rekordných 555 miliárd eur.
Šefčovič dodal, že EÚ počíta aj s ďalšími partnermi. „Našou ambíciou je spolupracovať so všetkými, ktorí chcú uzavrieť dohodu o voľnom obchod a, samozrejme, znižovať clá.“