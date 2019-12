Šefčovič je rád, že sa v dodávkach plynu nebudú opakovať zlé scenáre

Bratislava 31. decembra (TASR) – Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič, ktorý bol v predchádzajúcom období zodpovedný za energetickú úniu, označil podpis zmluvy o tranzite plynu medzi Ruskom a Ukrajinou za víťazstvo všetkých zainteresovaných strán vrátane Európskej únie. Uzavretie dohody jeden deň pred skončením platnosti aktuálneho kontraktu zabránilo možnému zastaveniu dodávok na Slovensko, ako to bolo v roku 2009, pripomenul eurokomisár.



"Som rád, že sa nebudú opakovať dramatické scenáre z roku 2009," povedal Šefčovič. Dohodnuté zníženie prepravovaného objemu plynu približne na polovicu ani platnosť zmluvy na päť rokov nie sú podľa podpredsedu EK problémom. "Myslím si, že zmluvu je možné považovať za víťazstvo, lebo objemy, ktoré sú v nej stanovené, sú objemy minimálne," povedal. Nedodržanie dohodnutých prepravovaných objemov by pre Gazprom znamenalo vysoké pokuty. "Bolo jasne avizované, že v prípade dobrej komerčnej ponuky a dopytu po ruskom plyne sú pripravení prepravovať plynu viac nielen počas týchto piatich rokov, ale že sú pripravení rešpektovať podobný rámec, podobnú dohodu aj v ďalších desiatich rokoch," povedal Šefčovič pre TASR.



Podľa eurokomisára v nasledujúcich rokoch vzrastie dopyt po ruskom plyne pre klesajúcu ťažbu v Holandsku, v Severnom mori, a tiež pre odstavenie uhoľných elektrární v západnej Európe. "Ruská federácia uznala náš argument, že plynová trasa cez Ukrajinu je v strategickom záujme EÚ," dodal Šefčovič, podľa ktorého Rusko podpisom zmluvy potvrdilo, že je zodpovedný dodávateľ a Ukrajina, že je zodpovedný prepravca plynu.



Podpis dohody o tranzite uvítalo aj Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a prepravca plynu Eustream. "Bude to mať pozitívny dosah na našu energetickú bezpečnosť a vyťaží tranzitné kapacity cez Slovensko. Naši obyvatelia a ekonomika začiatkom roka nebudú vystavení neistote. Ministerstvo hospodárstva však bolo zodpovedne pripravené na všetky scenáre, vrátane krízového," uviedol hovorca MH Maroš Stano.



Podľa hovorcu Eustreamu Pavla Kubíka je podpis dobrou správou z hľadiska energetickej bezpečnosti aj veľkoobchodných cien zemného plynu. "Potvrdilo sa, že Rusko aj Ukrajina sú spoľahliví partneri európskej energetiky. Zároveň oceňujeme aktívnu úlohu, ktorú v týchto rokovaniach zohrala Európska komisia, osobitne jej viceprezident Maroš Šefčovič," dodal Kubík.



Výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SNPZ) Richard Kvasňovský označil podpis dohody medzi Ukrajinou a Ruskom za strategický záujem Slovenska, pretože zaručuje bezpečnosť dodávok zemného plynu potrebného pre nerušený chod ekonomiky a domácností. SR tak môže dostávať zemný plyn aktuálne tromi prepravnými cestami, z východu, západu a z juhu. "SPNZ oceňuje, že v dohode sú jasne špecifikované objemy dodávok, ktoré budú prúdiť cez Ukrajinu. Z toho vyplýva, že aj po dokončení plánovaných plynovodov Nord Stream 2 a Turk Stream ruský plyn Ukrajinu neobíde a z existujúcej tranzitnej infraštruktúry bude naďalej profitovať aj SR," zdôraznil Kvasňovský.