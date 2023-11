M. Šimečka: Bankový odvod by bol nesystémovým krokom

Bratislava 7. novembra (TASR) - Zavedenie mimoriadneho bankového odvodu by nebolo systémovým krokom. V skutočnosti by na to aj tak doplatili klienti bánk, keď si finančné domy premietnu odvod do poplatkov či úrokov. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka. Reagoval tak na pondelkové (6.11.) vyjadrenia premiéra Roberta Fica a ministra financií Ladislava Kamenického (obidvaja Smer-SD), ktorý potvrdili svoj dlhodobý zámer zvýšiť zdanenie bánk.



Šimečka pripomenul, že zatiaľ nie sú známe konkrétne parametre možného odvodu. Od nich budú závisieť aj vplyvy tohto opatrenia v praxi. "Vieme si predstaviť nejakú formu, ktorá bude menej škodlivá pre podnikateľské prostredie na Slovensku a nejakú formu, ktorá naozaj bude nesystémová a škodlivá pre dlhodobý rozvoj slovenskej ekonomiky," upozornil.



Prípadný drastický bankový odvod nie je podľa PS niečo, čo by pomohlo slovenskému hospodárstvu. Ekonomike pomáha stabilné a predvídateľné právne prostredie a nie to, že sa bude každý rok mimoriadne zdaňovať nejaký sektor, pretože chýbajú peniaze v rozpočte, myslí si Šimečka. "Chcel by som vyzvať vládu, aby čím skôr predstavila jasný plán, ako konsolidovať verejné financie a zároveň ako naštartovať hospodársky rast na Slovensku," dodal.



Rezort financií na budúci rok pripravuje vyššie zdanenie ziskov bánk, potvrdili v pondelok po spoločnom stretnutí na ministerstve Fico s Kamenickým. "Platí, že sa chystáme na rekordné zisky bánk a chceme, aby to celkové zdanenie bánk v roku 2024 bolo podstatne vyššie, ako to bolo doteraz," vyhlásil premiér. Bližšie informácie zatiaľ neuviedli, má to byť súčasťou prípravy rozpočtu na budúci rok.