M. Šimečka: Fico priznal čiastočnú kapituláciu pri transakčnej dani

Bratislava 2. júna (TASR) - Tlak opozície na úpravy v transakčnej dani funguje a premiér Robert Fico (Smer-SD) priznal čiastočnú kapituláciu. Opozičný poslanec Michal Šimečka (PS) tak reagoval na dohodu koaličných strán Smer-SD, Hlas-SD a SNS, ktoré na rokovaní Národnej rady (NR) SR podporia návrh SNS v prvom čítaní.



Transakčnú daň však treba podľa neho úplne zrušiť, pretože dusí ekonomiku, drobných živnostníkov aj veľké podniky, pričom je chaotická a nezmyselná. „Teraz Robert Fico priznal čiastočnú kapituláciu. Aj tu však v sebe nezaprel autoritára, výpadok príjmu chce kompenzovať rušením dňa pracovného pokoja a neomylne si vybral práve 17. november,“ dodal Šimečka s tým, že Fico nechce šetriť na sebe, ale obrať ľudí o peniaze a popierať odkaz demokracie a slobody.



Smer-SD, Hlas-SD a SNS sa dohodli na riešení transakčnej dane. Koalícia je pripravená na návrh SNS zúžiť rozsah pôsobnosti transakčnej dane a v utorok (3. 6.) na rokovaní Národnej rady (NR) SR podporiť tento návrh v prvom čítaní. V pondelok o tom informovali predsedovia koaličných strán Robert Fico (Smer-SD), Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a Andrej Danko (SNS).



Koaličné strany súhlasili s návrhom Republikovej únie zamestnávateľov, ktorá predstavila minulý týždeň ministerstvu financií opatrenia, ako by mohol získať štát peniaze na konsolidáciu. Jedným z nich bolo zrušenie dvoch štátnych sviatkov. Koaličné strany s tým súhlasili a v pondelok priblížili, že 17. november by nemusel byť spojený s dňom pracovného pokoja. Vláda je rovnako pripravená rokovať o podobnom postupe ešte pri jednom štátnom sviatku, a to počnúc rokom 2026.