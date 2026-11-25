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M. Šimečka kritizoval premiéra R. Fica za situáciu v jeho vláde
Šimečka narážal na incident medzi ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD), ktorý je aktuálne zodpovedný za plán obnovy, a ministrom investícií Samuelom Migaľom (nezávislý).
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Predseda opozičného PS Michal Šimečka kritizuje premiéra Roberta Fica (Smer-SD) za to, že v Bruseli má vyjednávať o rozpočte EÚ, zatiaľ čo na Slovensku sa mu dvaja členovia jeho vlády nevedia dohodnúť, kto bude zodpovedný za čerpanie eurofondov. Povedal to po stredajšom rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti, kde prišiel premiér informovať o stanovisku Slovenska pred mimoriadnym zasadnutím Európskej rady, ktoré bude vo štvrtok (26. 11.) a v piatok (27. 11.).
„Predseda vlády ani neočakáva žiadnu dohodu, ani nám nepredstavil žiadnu ambíciu Slovenska. Ale veď dobre, máme nejaké sumy peňazí, o ktoré sa hrá v európskom rozpočte, a to sú veľké peniaze,“ skonštatoval Šimečka po Ficovom vystúpení. Kritizoval ho však za situáciu v jeho vláde. „Ako sa máme pozerať na snahy predsedu vlády, ktorý tam ide dohadovať a vyjednávať o desiatkach miliárd, keď jeho ministri sa nevedia dohodnúť, kto vôbec bude zodpovedný za programovanie toho budúceho čerpania?“ povedal s tým, že ide o premiérovu povinnosť. Šimečka narážal na incident medzi ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD), ktorý je aktuálne zodpovedný za plán obnovy, a ministrom investícií Samuelom Migaľom (nezávislý). Drucker chce, aby sa príprava nových eurofondov presunula pod Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, čo Migaľ kritizuje.
Opozícia tiež vyčíta Ficovi, že na rokovaní výboru povie svoje stanovisko a opozícia nemá dostatočný priestor na otázky. „Premiér Fico sem príde na pol hodinky, maximálne trištvrte, povie si svoje a nezaujíma ho názor parlamentu,“ reagovala členka výboru Vladimíra Marcinková (SaS) s tým, že je ústavná povinnosť premiéra neodísť do Bruselu bez toho, aby mal stanovisko vykonzultované a schválené parlamentom. Nerozumie tiež slovám Fica, ktorý nesúhlasí s pôžičkou pre Ukrajinu. „Ako si predstavuje, že by mala Ukrajina zvíťaziť alebo nejakým spôsobom ochrániť aj našu hranicu?“ pýta sa.
Členka výboru Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) súhlasí s potrebou čo najskoršieho ukončenia rokovaní o novom európskom rozpočte, aby Slovensko mohlo začať čerpať eurofondy načas, ako aj s potrebou dôslednej obhajoby národných záujmov Slovenska v oblasti politiky súdržnosti. Nesúhlasí však so spôsobom, akým Fico pristupuje k európskym partnerom. „Pán premiér si nemôže dovoliť urážať čistých platcov, ako je napríklad Nemecko. Nemôže sa na tlačových konferenciách vysmievať z nemeckého kancelára,“ zdôraznila Remišová. Podľa poslankyne musí byť Slovensko pri rokovaniach schopné hľadať kompromisy, a nie požadovať od európskych partnerov čo najviac peňazí a zároveň odmietať akékoľvek ústupky.
Témou zasadnutia Európskej rady bude najmä príprava rozpočtu EÚ. Premiér informoval, že Slovensko chce v ňom zachovať kohéznu politiku. Pri spoločnej poľnohospodárskej politike má problém najmä so zastropovaním veľkých firiem. Ďalšou prioritou je podpora tzv. východných regiónov. Hovoril aj o plánovanej pôžičke EÚ pre Ukrajinu. Fico by chcel ponúknuť vlastnú formu solidarity, ktorá by nešla cez „hotové“ peniaze, ale formou civilných vecí z našej produkcie.
Fico na výbore tiež povedal, že prípadná zmena kompetencií v oblasti prípravy eurofondov na ďalšie programové obdobie po roku 2028 je rozhodnutím parlamentu. Dôležité podľa neho je, aby bolo Slovensko dobre pripravené na ich čerpanie. Príslušní ministri by sa teda mali dohodnúť a spolupracovať.
„Predseda vlády ani neočakáva žiadnu dohodu, ani nám nepredstavil žiadnu ambíciu Slovenska. Ale veď dobre, máme nejaké sumy peňazí, o ktoré sa hrá v európskom rozpočte, a to sú veľké peniaze,“ skonštatoval Šimečka po Ficovom vystúpení. Kritizoval ho však za situáciu v jeho vláde. „Ako sa máme pozerať na snahy predsedu vlády, ktorý tam ide dohadovať a vyjednávať o desiatkach miliárd, keď jeho ministri sa nevedia dohodnúť, kto vôbec bude zodpovedný za programovanie toho budúceho čerpania?“ povedal s tým, že ide o premiérovu povinnosť. Šimečka narážal na incident medzi ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD), ktorý je aktuálne zodpovedný za plán obnovy, a ministrom investícií Samuelom Migaľom (nezávislý). Drucker chce, aby sa príprava nových eurofondov presunula pod Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku, čo Migaľ kritizuje.
Opozícia tiež vyčíta Ficovi, že na rokovaní výboru povie svoje stanovisko a opozícia nemá dostatočný priestor na otázky. „Premiér Fico sem príde na pol hodinky, maximálne trištvrte, povie si svoje a nezaujíma ho názor parlamentu,“ reagovala členka výboru Vladimíra Marcinková (SaS) s tým, že je ústavná povinnosť premiéra neodísť do Bruselu bez toho, aby mal stanovisko vykonzultované a schválené parlamentom. Nerozumie tiež slovám Fica, ktorý nesúhlasí s pôžičkou pre Ukrajinu. „Ako si predstavuje, že by mala Ukrajina zvíťaziť alebo nejakým spôsobom ochrániť aj našu hranicu?“ pýta sa.
Členka výboru Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) súhlasí s potrebou čo najskoršieho ukončenia rokovaní o novom európskom rozpočte, aby Slovensko mohlo začať čerpať eurofondy načas, ako aj s potrebou dôslednej obhajoby národných záujmov Slovenska v oblasti politiky súdržnosti. Nesúhlasí však so spôsobom, akým Fico pristupuje k európskym partnerom. „Pán premiér si nemôže dovoliť urážať čistých platcov, ako je napríklad Nemecko. Nemôže sa na tlačových konferenciách vysmievať z nemeckého kancelára,“ zdôraznila Remišová. Podľa poslankyne musí byť Slovensko pri rokovaniach schopné hľadať kompromisy, a nie požadovať od európskych partnerov čo najviac peňazí a zároveň odmietať akékoľvek ústupky.
Témou zasadnutia Európskej rady bude najmä príprava rozpočtu EÚ. Premiér informoval, že Slovensko chce v ňom zachovať kohéznu politiku. Pri spoločnej poľnohospodárskej politike má problém najmä so zastropovaním veľkých firiem. Ďalšou prioritou je podpora tzv. východných regiónov. Hovoril aj o plánovanej pôžičke EÚ pre Ukrajinu. Fico by chcel ponúknuť vlastnú formu solidarity, ktorá by nešla cez „hotové“ peniaze, ale formou civilných vecí z našej produkcie.
Fico na výbore tiež povedal, že prípadná zmena kompetencií v oblasti prípravy eurofondov na ďalšie programové obdobie po roku 2028 je rozhodnutím parlamentu. Dôležité podľa neho je, aby bolo Slovensko dobre pripravené na ich čerpanie. Príslušní ministri by sa teda mali dohodnúť a spolupracovať.