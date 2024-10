Šimečka: Podpis prezidenta pod vládny konsolidačný balík je sklamaním

Bratislava 18. októbra (TASR) - Podpísaním balíčka opatrení na konsolidáciu verejných financií z dielnej vládnej koalície sa prezident SR Peter Pellegrini podpísal pod "Ficovu drahotu". V reakcii na piatkové rozhodnutie hlavy štátu to vyhlásil predseda opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka s tým, že je to pre neho veľké sklamanie.



"Všetci vieme, nielen kvôli tomu, že to hovorí opozícia, ale hovoria to ekonómovia, rôzne profesné združenia, odborári, zamestnávateľské zväzy, že tento konsolidačný balíček poškodí ľudí, je nezmyselný, asociálny a bude škrtiť našu ekonomiku," uviedol Šimečka. Vláda podľa neho namiesto toho, aby išla cestou šetrenia na sebe, prehodila bremeno konsolidácie na občanov prostredníctvom vyšších daní a následne vyšších cien.



Na základe predchádzajúcich vyjadrení prezidenta to podľa Šimečku vyzeralo, že sa snaží udržať si istý kritický odstup od vlády. "Ale dnes sa ukázalo, ako aj v minulosti viackrát, že nakoniec podpíše všetko, čo mu vláda Roberta Fica dá na stôl. Už sa nemôže zbaviť zodpovednosti a podielu na Ficovej drahote," doplnil líder PS s tým, že takto ide Pellegrini aj proti všetkému, čo v minulosti sľuboval ľuďom ešte ako predseda strany Hlas-SD.



Prezident sa rozhodol podpísať v piatok konsolidačný balík, pretože vláda našla kompromisné riešenie v otázke rastu platov zdravotníkov. Zároveň podpísal aj zavedenie novej transakčnej dane. V tejto súvislosti však vyzval kabinet, aby do apríla budúceho roka, kedy sa začne platiť, zvážil úpravu prípadných nezamýšľaných negatívnych dôsledkov tejto dane.