M. Šimečka: Progresívne Slovensko už nebude podporovať súčasnú vládu

Bratislava 25. mája (TASR) - Mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko (PS) už nebude podporovať súčasnú vládu. Uviedol to na brífingu Michal Šimečka, predseda PS a podpredseda Európskeho parlamentu. Zlomovým bodom tejto koalície je podľa neho v utorok (24. 5.) schválený protiinflačný balíček Igora Matoviča (OĽANO) v Národnej rade (NR) SR. Táto vláda sa podľa Šimečku už nemôže automaticky spoliehať na podporu a hlas PS, pokiaľ bude "na stole" jej odvolanie.



"V utorok NR SR schválila ďalší megalomanský nápad Igora Matoviča, tentoraz za vyše jednu miliardu eur ročne. Pre nás, pre Progresívne Slovensko, je to skutočne zlomový bod. Od tohto okamihu už nebudeme podporovať zotrvávanie tejto vlády, ktorú de facto riadi Igor Matovič. Jeho štýl politiky vedie k rozvratu verejných financií, k zadlženiu na generácie dopredu, likvidácii samospráv, znásilňovaniu legislatívneho procesu, ako aj Ústavy SR," spresnil Šimečka.



Štát sa podľa neho nedá riadiť ako očkovacia lotéria, jeden človek nemôže ďalšie dva roky vydierať celú krajinu. "Dnes mu prešlo toto, nikto nevie, čo bude o mesiac o pol roka. To riziko je skutočne príliš veľké. Každý ďalší deň cirkusu Igora Matoviča rehabilituje Roberta Fica (Smer-SD) a zvyšuje riziko jeho návratu," podčiarkol Šimečka s tým, že PS bolo doteraz konštruktívnou opozíciou, ktorá prostredníctvom nezaradeného poslanca Tomáša Valáška podporila kľúčové reformy koalície.



"Balíček Igora Matoviča je megalomanský, nedomyslený plán jedného človeka, ktorý dovydieral celú krajinu a ignoruje odborný konsenzus, či sa to už týka témy inflácie alebo podpory rodín. Rozvracia verejné financie a zadlžuje naše deti spôsobom, aký si nedovolil ani Robert Fico," poznamenala Lucia Plaváková, podpredsedníčka a kancelárka PS.



"To, čo sme videli v utorok v parlamente, nebolo nič viac, nič menej než vznik novej politickej väčšiny, zloženej z tej horšej časti súčasnej koalície a z tej najhoršej možnej časti parlamentnej opozície. OĽANO a Sme rodina sú dnes úplne jasne a explicitne v jednom šíku s kotlebovcami a tarabovcami. Pre mňa je táto koalícia absolútne neprijateľná," doplnil Tomáš Valášek, podpredseda PS a nezaradený poslanec NR SR.



Podľa podpredsedu PS Michala Trubana je Igor Matovič "najväčšia škodná v slovenskej politike, najväčšia škodná pre Slovensko". "Matovič aj Fico sú v skutočnosti rovnakí. Obaja ničia slovenskú ekonomiku, našu krajinu, ničia demokraciu, prekračujú a ničia právny štát a hlasujú aj s fašistami. Som na 100 percent presvedčený, že aj tá antikorupčná Matovičova línia nie je úprimná, aj to je fejk," dodal Truban.