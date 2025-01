M. Šimečka: R. Fico je priamo zodpovedný za problém s dodávkami plynu

Bratislava 7. januára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) vraj ide vo štvrtok (9. 1.) rokovať do Bruselu o tranzite plynu. Opäť chytá problém za chvost, navyše potom, ako ho sám vyvolal. Uviedol to predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Premiér podľa neho už stihol prehrať všetko - plyn, peniaze za tranzit aj rešpekt partnerov.



Na rokovanie mal Fico podľa Šimečku celé mesiace. "Lenže namiesto dobrých vzťahov s Kyjevom a EÚ sa vybral radšej 'kolenačkovať' za diktátorom Putinom do Moskvy. Za tým Putinom, ktorého brutálne napadnutie Ukrajiny je samotným zdrojom celej plynovej krízy. Nehovoriac o tom, že práve Fico tu vládne väčšinu času a mal skoro 14 rokov na to, aby pre Slovensko zabezpečil nezávislosť od Ruska a diverzifikáciu dodávok plynu. On však ten čas prehajdákal," podčiarkol opozičný líder.



"A keď na ľudí dopadli dôsledky jeho nečinnosti, urážok aj jeho drahoty a chaosu, tak Slovensko opustil. Namiesto vládnutia nám posiela videá z vietnamského apartmánu, ktorý stojí vyše 6000 eur za jednu noc. Takýto premiér je Slovensku naozaj na nič. Našou úlohou je ho čo najskôr vymeniť vo voľbách," dodal Šimečka.