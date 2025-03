M. Šimečka reaguje na nezvolanie schôdze k transakčnej dani

Bratislava 10. marca (TASR) - Nezvolaním mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorú iniciovalo opozičné PS k zrušeniu transakčnej dane, ukazuje vládna koalícia dvojitý meter. Uviedol to predseda PS Michal Šimečka na sociálnej sieti v reakcii na rozhodnutie podpredsedu NR SR povereného jej riadením Petra Žigu (Hlas-SD). Ten argumentoval, že program schôdze je totožný s návrhom, ktorý parlament vlani v decembri odmietol a ešte neprešla povinná šesťmesačná lehota. Transakčnú daň vtedy navrhoval zrušiť poslanec opozičnej SaS Marián Viskupič.



"Náš návrh na zrušenie transakčnej dane mal iné znenie ako návrh pána Viskupiča. Sledoval rovnaký cieľ, ale iným spôsobom. Presne v takomto prípade vedenie Národnej rady v minulosti umožnilo hlasovať o návrhu poslanca Migaľa len mesiac po tom, čo návrh v inom znení, ale s rovnakým cieľom, predložila poslankyňa Števulová," zdôraznil Šimečka. Ak by sa uplatnil ten istý výklad, o transakčnej dani poslanci podľa neho mohli hlasovať. "Ale koalícia sa bojí, že by sa našla väčšina na zrušenie tejto nezmyselnej dane," myslí si predseda PS.



Zároveň sa podľa neho ukázalo, že šírenie paniky o tom, že koalícia využije mimoriadnu schôdzu na zloženie poslaneckého sľubu Miroslava Radačovského, bolo zbytočné. "Podľa našich informácií má vedenie parlamentu v pláne nechať ho zložiť sľub ešte pred hlasovaním o otvorení najbližšej riadnej schôdze," doplnil Šimečka.



PS čelilo výzve stiahnuť návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k transakčnej dani. Žiadalo to od neho opozičné hnutie Slovensko. Chcelo tak zabrániť tomu, aby počas schôdze zložil sľub náhradník za novovymenovaného ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nominant Smeru-SD), ktorým má byť Miroslav Radačovský. Hnutie tvrdilo, že koalícia si tak zabezpečí väčšinu 76 poslancov. Vyzývalo aj ostatné opozičné strany, aby na túto mimoriadnu schôdzu neprišli.