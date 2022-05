M. Šimečka: Štát nemôže trvalé opatrenie financovať dočasnou daňou

Bratislava 19. mája (TASR) - Daňový bonus, ktorý by mal podľa prepočtov stáť slovenský štátny rozpočet približne 1,2 miliardy eur, by nemal byť financovaný dočasnou daňou, ktorej výnos sa odhaduje na 300 miliónov eur. Myslí si to predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka. TASR o tom informoval riaditeľ komunikačného oddelenia Progresívneho Slovenska Radovan Choleva.



"Igor Matovič nemôže úplne rozvrátiť štátny rozpočet, len aby naplnil svoje fixné túžby. Trvalé opatrenie nemôže byť financované dočasnou daňou, tomu rozumie každý človek so zdravým rozumom, asi iba okrem neho," uviedol Šimečka. Výnosy zo zdanenia rafinérie Slovnaft idú navyše podľa neho v protiklade so snahou celej Európskej únie nebyť závislý od ruskej ropy. "Nemôžeme chcieť na jednej strane znížiť závislosť od ruských energií a na druhej strane postaviť dlhodobé rozdávanie peňazí na zvýšenom profite z nich," doplnil.



Podľa podpredsedu Progresívneho Slovenska a europoslanca Martina Hojsíka má Slovnaft z dôvodu vojny na Ukrajine mimoriadne zisky a Slovensko by mu na ne malo uvaliť omnoho vyššiu ako Matovičom navrhovanú 30-percentnú daň. "Slovnaft zarába na vojne, ale tieto nadmerné zisky patria ľuďom ohrozeným energetickou chudobou. Mali by sme masívne podporiť energetickú efektívnosť rodinných a bytových domov, čím by sme nielen znížili účty za energie, ale aj energetickú závislosť od Ruska, vytvorili by sme pracovné miesta, ušetrené peniaze by zostali ľuďom v peňaženkách a v neposlednom rade by to pomohlo aj planéte," vysvetlil Hojsík.