Šimečka: Verím, že dohoda o kondicionalite vznikne do konca tohto roka

Bratislava 8. októbra (TASR) – Slovenský europoslanec Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) verí, že v Bruseli dôjde k dohode o kondicionalite dodržiavania princípov právneho štátu pri čerpaní európskych peňazí do konca tohto roka, aby sa od januára mohol začať rozpočet napĺňať. Povedal to vo štvrtok v diskusii s podpredsedníčkou Európskej komisie (EK) Věrou Jourovou.



Maďarský premiér Viktor Orbán sa však vyhráža, že ak bude dlhodobý rozpočet EÚ podmienený povinnosťou dodržiavať zásady právneho štátu, neodsúhlasí ho. Ako odpovedal Šimečka na otázku, čo následne EÚ urobí s maďarským vetom, podľa neho je to z Orbánovej strany len hrozba a netreba mu ustupovať. "Treba trochu prekuknúť ten bluf, koniec koncov aj Maďarsko tie peniaze potrebuje," podotkol Šimečka s tým, že skúsenosti ukazujú, že Orbánovou taktikou je vyhrotiť spory a potom cúvnuť.



Ako podotkol, od vlády SR by očakával, že bude viac a jasnejšie komunikovať, že hodnoty právneho štátu a boj proti korupcii či princípy demokracie a slobody sú pre Slovensko dôležitejšie ako "nejaké krátkodobé politické a diplomatické zisky". Chápe, že slovenská vláda to má ťažšie, keďže Maďarsko aj Poľsko sú susednými krajinami a najbližšími partnermi, ale na zahraničnej politike Slovenska by sa podľa neho malo prejaviť, že vláda bola zvolená na epose boja proti korupcii. "Koniec koncov, slovenská zahraničná politika ukázala už za posledné mesiace, že má odvahu, napríklad vo vzťahu k Bielorusku ale aj v iných otázkach, a tuto to tiež chce istú odvahu," dodal Šimečka s tým, že sa blíži čas kedy bude treba odkryť karty a povedať, na ktorej strane Slovensko stojí.



Ako uzavrel Šimečka, EÚ bola stavaná ako jednotný trh a hlavne ekonomický projekt. Teraz však Únia zisťuje, že spolufungovanie krajín nejde bez toho, aby EÚ riešila aj otázky mediálnej slobody či demokratických a občianskych práv. "Sme tak prepojení, že to už bez toho nejde," poznamenal europoslanec.



Ako dodala Jourová, demokracia nie je perpetuum mobile. "To, že pôjde právny štát, demokracia a rešpekt k ľudským právam dopredu, že je koniec histórie a že už bude dobre, to bol, samozrejme, veľmi naivný koncept," podotkla s tým, že EÚ zistila, že nie je vybavená dostatočnými nástrojmi, aby reagovala napríklad na zásahy do nezávislosti justície či médií. Ako doplnil Šimečka, nástrojov je viac, avšak potrebné je, aby boli logicky pod jednou strechou a aby boli postavené na solídnej platforme a fungovali nezávisle od toho, ktorá krajina je presedajúcou.