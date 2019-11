M. Smik: Treba zadefinovať batériu ako pojem a upraviť pravidlá trhu

Bratislava 5. novembra (TASR) – V legislatíve treba zadefinovať batériu ako pojem a následne upraviť pravidlá trhu, zákon o energetike a regulačnú politiku tak, aby batéria mohla byť súčasťou podporných služieb pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu (SEPS). Povedal to pre TASR v utorok počas konferencie Energy Manifest predseda Slovenskej batériovej aliancie (SBaA) Marián Smik.



Podľa neho je treba možno začať za úrovni ministerstva hospodárstva a SBaA by bola veľmi rada, keby bola prizvaná do pracovných skupín pri príprave tejto legislatívy. "V konečnom dôsledku ide o zníženie elektrickej ceny pre koncového odberateľa. Ak sa nám podarí dať batériu do podporných služieb, vzrastie ich ponuka, klesne cena a v tarife za systémové služby by sa to mohlo prejaviť formou jej znížením," priblížil Smik.



Slovensko by sa malo zamerať na inovácie, na projekty s pridanou hodnotou, nie byť len výrobcom batérií, čo ovplyvní aj pracovnú silu, povedal šéf aliancie. Spoločnosť InoBat, ako člen SBaA, ohlásila na začiatku investíciu na úrovni 100 miliónov eur, informoval. "Je to investícia primárne do výskumu a následne do výroby. V rámci výskumu je tam projekt testovacej prevádzky," povedal s tým, že SBaA má záujem spolupracovať so Združením automobilového priemyslu.



Smik uviedol príklad Maďarska a Poľska, ktoré vyrábajú batérie najmä s ázijskými spoločnosťami. "Toto nie je možno cesta, ktorou chce ísť Slovensko. Chceme mať slovenský produkt, know-how a pridanú hodnotu," uviedol. V Európe má vzniknúť 25 veľkých závodov a jeden z nich by mala byť v SR. „Podľa informácií z Bruselu sa málokedy objaví na trhu taký typ produktu s medziročným rastom v dvojciferných číslach. Otázka je, či budeme vedieť uspokojiť dopyt, konštatoval.



SBaA chce podporovať celý batériový reťazec, od suroviny cez materiál, články batérie až po recykláciu. Prezident Matador Group Štefan Rosina ako člen aliancie počas jej predstavenia na konferencii povedal, že chcú byť pri technológii vývoja batérií a vyrábať stroje na ich výrobu.



Odbornú konferenciu Energy Manifest zorganizovala SBaA.