M. Söder chce zrušiť plánovaný európsky zákaz spaľovacích motorov

Mníchov 22. apríla (TASR) - Markus Söder, predseda bavorskej konzervatívnej strany Kresťanskosociálna únia (CSU), počas víkendu opäť kritizoval plánovaný zákaz spaľovacích motorov v Európskej únii (EÚ). Nemecké automobilky sú svetovou špičkou v konštrukcii spaľovacích motorov a bolo by absurdné, aby sa tejto technológie zbavili a odovzdali ju iným krajinám, povedal Söder v rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Zákaz spaľovacích motorov v roku 2035 je nesprávny, a preto sa musí zrušiť," zdôraznil Söder.



Na zákaze nových áut s naftovými a benzínovými motormi sa dohodli členské štáty Únie minulý rok. Na základe tohto rozhodnutia by bolo aj po roku 2035 stále možné registrovať spaľovacie motory, ak budú uhlíkovo neutrálne, teda poháňané syntetickými palivami, tzv. e-palivami. EÚ sa dohodla, že v roku 2026 tieto plány prehodnotí.



V aktuálnom prieskume verejnej mienky, ktorý na objednávku Bild am Sonntag v Nemecku zrealizovala agentúra Insa, zákaz spaľovacích motorov pre novoregistrované vozidlá v EÚ odmietlo 61 % respondentov.