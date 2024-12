Šutaj Eštok: Domácnostiam bude štát kompenzovať zvýšené ceny energií

Bratislava 4. decembra (TASR) - Vláda na svojom stredajšom rokovaní o energopomoci nediskutovala, domácnostiam však bude štát kompenzovať ohlásené zvýšené ceny energií. Oznámiť by to mali predstavitelia koalície po návrate premiéra Roberta Fica (Smer-SD) z budúcotýždňovej pracovnej cesty v Brazílii. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády predseda strany Hlas-SD a minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok.



"Na dnešnom rokovaní vlády sme sa o tom nebavili. Chcem však dať jasný prísľub, ako predseda politickej strany Hlas-SD, že to, čo sme pred voľbami hovorili, to aj splníme. Garantujem občanom Slovenskej republiky, že štát ich nenechá 'v štichu' a že budeme kompenzovať nárast cien energií, ktorý bol regulačným úradom ohlásený, že nezaplatia ani o cent navyše," priblížil.







"Považujem za zodpovedné, že sa takto k tomu štát postaví, pretože konsolidácia bude náročná nielen pre firmy, ale aj pre domácnosti. Aj preto ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) vydala maximum energie na to, aby vo veľmi krátkom čase vedela predstaviť energopomoc. Môžem aj dnes ako predseda politickej strany Hlas povedať, že pomôžeme ľuďom a ľudia sa vôbec nemusia báť," ubezpečil Šutaj Eštok.



Dodal, že si treba počkať na detaily pomoci ešte pár dní, kým sa premiér so Sakovou vrátia z pracovnej cesty v Brazílii.