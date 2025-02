Šutaj Eštok: Slováci by mali byť informovaní o pôvode potravín

Bratislava 13. februára (TASR) - V roku 2023 sa z krajín mimo EÚ doviezla vyše miliarda potravín, pričom v roku 2013 to bolo 500 miliónov. Slováci by mali byť informovaní o pôvode predávaných potravín, preto sa koaliční poslanci zo strany Hlas-SD spolu so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou zapojili do európskej iniciatívy proti falošným potravinám. Vo štvrtok to uviedol na tlačovej konferencii minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).



"Ako jediná parlamentná strana sme sa rozhodli zorganizovať výzvu na širokú podporu európskej občianskej iniciatívy s názvom jeden milión podpisov proti falošným potravinám. Ide o iniciatívu na presadenie takých zmien v rámci európskej legislatívy, ktoré zabránia utajovaniu pôvodu potravín aj utajovaniu informácií o tom, kde tieto potraviny, ktoré konzumujú aj naše deti, boli spracované," povedal Šutaj Eštok.



Obchody podľa neho v súčasnosti ponúkajú len 67 % slovenských vajec a takmer polovica minerálnych vôd sa na Slovensku predáva z iných krajín. Touto iniciatívou chce Hlas-SD podporiť najmä domácich výrobcov. Šutaj Eštok zdôraznil, že štát bude presadzovať právo na prístup k informáciám o potravinách, aby si ľudia mohli na obale výrobku prečítať, kde sa plodina vypestovala, rovnako by to malo byť dostupné aj na jedálnom lístku v reštaurácii.



Koaličný poslanec z Hlasu-SD Branislav Becík spresnil, že čím viac bude štát ľudí informovať o tom, čo dnes kupujú v obchodoch, tým viac budú vedieť o pôvode a kvalite potravín a siahnu častejšie aj po domácom a lokálnom výrobcovi. Europoslanec za Hlas-SD Branislav Ondruš doplnil, že vo februári 2023 na Slovensko prišlo denne okolo 800 až 1000 kamiónov s potravinami do veľkoskladov, pričom sa nedovážalo len citrusové ovocie, ale aj vajcia, bravčové mäso či zelenina, ktoré sa dajú vyprodukovať aj v domácich podmienkach. V jeseni minulého roka tento počet narástol na takmer 1500 kamiónov denne. V prípade pečiva je to ročne viac ako 5500 kamiónov.



"Určenie pôvodu potraviny, ale aj štátu spracovania je mimoriadne dôležitou informáciou aj preto, lebo na celom svete fungujú brutálne rozdielne pravidlá, ktoré ovplyvňujú to, akým spôsobom alebo aké technológie sa používajú pri spracovávaní potravín," uzavrel Ondruš. Dodal, že podporiť iniciatívu môžu Slováci prostredníctvom formulára na stránke www.milionpodpisov.sk.